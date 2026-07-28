Republica Moldova intră în stare de alertă pentru 30 de zile. Guvernul activează măsuri de urgență pentru carburanți și apă

Republica Moldova a instituit, marți, starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost adoptată de Guvernul de la Chișinău, în cadrul unei ședințe extraordinare, pe fondul riscurilor privind aprovizionarea cu carburanți și diminuarea resurselor de apă. Autoritățile anunță măsuri urgente pentru protejarea stocurilor, fluidizarea importurilor și gestionarea situației hidrologice.

Guvernul Republicii Moldova a decis instituirea stării de alertă în sectorul energetic, după ce evoluțiile din regiune au afectat aprovizionarea cu carburanți, iar rezervele de motorină au coborât la un nivel considerat critic. Potrivit Executivului de la Chișinău, măsura va rămâne în vigoare timp de 30 de zile și are rolul de a preveni apariția unor disfuncționalități majore pe piața internă.

Autoritățile explică faptul că această decizie vine în contextul creșterii prețurilor internaționale la petrol și motorină, al conflictului din Orientul Mijlociu, al întreruperii temporare a livrărilor de țiței kazah prin terminalul Novorossiisk și al nivelului scăzut al Dunării, factori care au afectat lanțurile regionale de aprovizionare.

Potrivit Guvernului, stocurile comerciale de motorină au scăzut de la un nivel de siguranță de 17,6 zile, înregistrat la sfârșitul lunii iunie, la doar 6,9 zile. În plus, la data de 27 iulie, nu mai puțin de 53 de stații PECO din Republica Moldova nu dispuneau de motorină.

Pentru limitarea efectelor, Executivul a aprobat măsuri care permit accelerarea importurilor, prioritizarea formalităților vamale și amenajarea unor coridoare „verzi” la frontieră. Totodată, autoritățile urmăresc prevenirea achizițiilor speculative și asigurarea continuității alimentării cu carburanți în stațiile de distribuție.

Exporturile din Portul Giurgiulești vor putea continua doar dacă pe piața internă vor fi menținute stocuri minime de 7.500 de tone de motorină și 2.500 de tone de benzină.

„Este important să intervenim proactiv pentru a preveni un deficit de motorină pe piaţă, mai ales acum, în sezonul agricol, şi să ne asigurăm că aprovizionarea ţării cu combustibil continuă”, a declarat premierul Vasile Tofan.

Pe lângă măsurile din domeniul energetic, Guvernul Republicii Moldova a instituit și starea de alertă hidrologică, după ce autoritățile au constatat o reducere semnificativă a resurselor de apă din bazinul fluviului Nistru.

Conform comunicatului oficial, la data de 27 iulie nivelul apei din lacul de acumulare Nistrean era de 113,24 metri, comparativ cu nivelul normal de 121 de metri. În același timp, autoritățile avertizează că există riscul ca debitul deversat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 mc pe secundă, situație care ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă.

În acest context, instituțiile responsabile vor evalua sursele alternative de alimentare cu apă, vor inventaria punctele de captare din Nistru și din afluenții acestuia și vor pregăti sondele de rezervă pentru eventuale situații de urgență.

Operatorii de apă vor actualiza planurile de continuitate a serviciilor, inclusiv prin reducerea pierderilor din rețele, iar Ministerul Mediului va monitoriza permanent evoluția situației hidrologice.

Pentru aplicarea rapidă a măsurilor adoptate, Guvernul Republicii Moldova a aprobat intrarea imediată în vigoare a prevederilor care permit activarea Comisiei Naționale de Management al Crizelor, structură condusă de premierul Vasile Tofan.

Executivul de la Chișinău precizează că această comisie va avea responsabilitatea de a evalua permanent evoluția situației, de a coordona intervenția instituțiilor implicate și de a adopta, fără întârzieri, deciziile necesare pentru gestionarea riscurilor din sectoarele energetic și hidrologic.