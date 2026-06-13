Petiție după examenul de bacalaureat la matematică din Republica Moldova. Elevii și profesorii cer măsuri urgente

Examenul de bacalaureat la matematică, profil real, din Republica Moldova a stârnit nemulțumiri în rândul elevilor, părinților și profesorilor. O petiție lansată online a strâns deja peste 700 de semnături, autorii susținând că subiectele au avut un grad de dificultate mult peste nivelul așteptat pentru un examen național.

Semnatarii solicită intervenția autorităților și cer reevaluarea modului în care a fost conceput testul, în timp ce Ministerul Educației anunță că va analiza rezultatele sesiunii.

Petiția a fost adresată Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare din Republica Moldova.

Inițiatorii afirmă că examenul la matematică, profil real, din sesiunea 2026 a inclus exerciții cu un grad de dificultate foarte ridicat, comparabile, în opinia lor, cu probleme întâlnite la competiții sau examene universitare.

Potrivit textului petiției, una dintre principalele nemulțumiri este faptul că elevii de nivel mediu ar fi avut dificultăți în acumularea punctajului necesar promovării, transmite newsmaker.md.

Semnatarii consideră că un examen de bacalaureat trebuie să permită elevilor care au dobândit competențele minime prevăzute de programă să poată obține nota de trecere prin rezolvarea exercițiilor de bază și de dificultate medie.

„Considerăm că subiectele propuse au depășit semnificativ nivelul mediu al unui examen național de bacalaureat. În loc să evalueze echilibrat competențele dobândite pe parcursul anilor de studiu, testul a inclus exerciții de dificultate foarte ridicată, comparabile cu probleme întâlnite în competiții sau examene universitare. Una dintre cele mai mari probleme este faptul că examenul nu a oferit șanse reale nici măcar elevilor de nivel mediu (nota 5–6) să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Un examen de bacalaureat trebuie să permită tuturor elevilor care au atins competențele minime să poată obține o notă de trecere prin rezolvarea exercițiilor de bază și medii”, au adăugat semnatarii.

În documentul transmis autorităților sunt formulate mai multe solicitări. Printre acestea se numără analizarea urgentă a situației, reducerea baremului de evaluare sau ajustarea punctajului necesar promovării, reevaluarea gradului de dificultate al subiectelor și aplicarea unor măsuri compensatorii considerate echitabile pentru toți candidații.

Semnatarii merg chiar mai departe și susțin că, dacă va fi considerat necesar, ar trebui luată în calcul anularea sesiunii actuale și organizarea unui nou examen, la un nivel pe care îl consideră mai echilibrat și mai accesibil.

Gabriela Diaciuc, profesoară de matematică la un liceu din Fălești, a criticat public examenul într-o postare pe rețelele sociale. Aceasta a declarat că pentru mulți elevi examenul a reprezentat un șoc psihologic și a susținut că testul a fost conceput pentru eșec.

Profesoara a afirmat că are impresia că scopul autorilor nu a fost verificarea cunoștințelor acumulate de elevi pe parcursul anilor de școală, ci identificarea situațiilor în care aceștia pot greși. Ea a apreciat că structura exercițiilor ar fi fost construită într-un mod care îi poate induce în eroare pe candidați și a vorbit despre necesitatea modificării structurii examenului de bacalaureat la matematică.

„În calitate de pedagog, văd clar principala problemă: acest test este conceput, din start, pentru eșec. Am sentimentul profund că scopul autorilor testului nu este de a verifica ce a învățat copilul în anii de școală, ci de a-l „prinde” pe greșeală, de a-l induce în eroare și de a-i reduce artificial nota. Însăși structura exercițiilor este construită în așa fel încât elevul să se împiedice”, a adăugat profesoara.

Ministerul Educației din Republica Moldova a transmis că testul a fost elaborat în conformitate cu programa școlară și curriculumul național.

Instituția a precizat însă că înțelege preocupările apărute în spațiul public în legătură cu gradul de dificultate al unor itemi și a anunțat că rezultatele examenului vor fi analizate.

Potrivit ministerului, această analiză va urmări identificarea eventualelor aspecte care necesită clarificări metodologice și va contribui la evaluarea modului în care a fost aplicată actuala sesiune de bacalaureat.