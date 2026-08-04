Bursa de Valori București a închis marți pe minus. Indicele BET a scăzut cu 0,46%, iar tranzacțiile au depășit 162 milioane de lei
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere pe majoritatea indicilor, după ce în prima parte a zilei piața evoluase pe plus. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 162,8 milioane de lei, iar cele mai lichide acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, Romgaz și OMV Petrom.
Indicele BET a trecut de la creștere la scădere până la finalul ședinței
Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a închis ședința cu o scădere de 0,46%, până la nivelul de 36.277,66 puncte.
Și ceilalți indici importanți au avut, în mare parte, o evoluție negativă. BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni listate la BVB, a coborât cu 0,41%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,40%.
Există însă și excepții. Indicele BET-BK, utilizat ca reper pentru performanța fondurilor de investiții, a crescut cu 0,14%, iar BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare, a avansat cu 0,31%.
În schimb, indicele BET-NG, care include companiile din sectorul energiei și utilităților, a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale zilei, de 0,95%. Pe piața AeRO, indicele BETAeRO a închis în creștere cu 0,14%.
Tranzacțiile au depășit 162 de milioane de lei
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de marți s-a ridicat la 162,87 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 31,02 milioane de euro. Din această sumă, tranzacțiile cu acțiuni au însumat 117,13 milioane de lei, respectiv circa 22,31 milioane de euro.
Cele mai tranzacționate titluri de pe Piața Reglementată au fost cele ale Băncii Transilvania, cu schimburi de aproape 26,53 milioane de lei. Pe următoarele locuri s-au situat acțiunile Romgaz, cu tranzacții de 12,86 milioane de lei, și cele ale OMV Petrom, cu un rulaj de 10,8 milioane de lei.
Bittnet Systems a avut cea mai mare creștere, iar Uztel cea mai mare scădere
În rândul companiilor listate, cea mai bună evoluție a fost înregistrată de acțiunile Bittnet Systems, care au urcat cu 7,98%.
Au mai consemnat creșteri importante titlurile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, cu un avans de 6,59%, și ROCA Industry Holdingrock1, care au câștigat 6,38%.
La polul opus s-au aflat acțiunile Uztel, care au înregistrat cea mai mare scădere a zilei, de 13%. Acestea au fost urmate de titlurile Prebet, în declin cu 3,06%, și Ropharma, care au pierdut 2,65%.
Piața a început ziua în teritoriu pozitiv
Primele minute ale ședinței de marți au indicat o evoluție diferită față de cea de la închidere. După aproximativ 30 de minute de la deschiderea tranzacțiilor, indicele BET înregistra un avans de 0,22%, iar BET-Plus creștea cu 0,26%.
În același timp, BET-XT era în urcare cu 0,25%, BET-BK avansa cu 0,39%, BET-FI câștiga 0,22%, iar BET-NG înregistra un plus de 0,18%. Singurul indice aflat pe minus în prima parte a zilei era BETAeRO, care consemna un recul de 0,04%.
Până la finalul ședinței, însă, sentimentul din piață s-a schimbat, iar majoritatea indicilor au încheiat ziua în teritoriu negativ.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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