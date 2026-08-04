Lufthansa și-a redus estimările privind profitul pentru 2026 după scumpirea combustibilului. Războiul din Iran afectează rezultatele companiei

Compania aeriană germană Lufthansa și-a redus marți estimările privind profitul pentru 2026 și a avertizat că rezultatele financiare din acest an ar putea fi afectate de creșterea costurilor cu combustibilul, determinată de războiul din Iran. Anunțul a provocat o scădere de peste 10% a acțiunilor companiei, acestea îndreptându-se spre cea mai mare depreciere într-o singură zi din 2021.

Avertismentul evidențiază presiunea tot mai mare asupra companiilor aeriene europene, în condițiile în care prețurile ridicate ale combustibilului pentru aviație reduc marjele de profit, în pofida programelor de acoperire a riscului (hedging). Lufthansa continuă, de asemenea, să se confrunte cu efectele costisitoare ale grevelor, în timp ce încearcă să își redreseze activitatea.

Directorul general Carsten Spohr a declarat că al doilea trimestru a fost unul dificil, marcat de multiple crize geopolitice și incertitudini. El a precizat că, deși gradul de ocupare al aeronavelor și veniturile pe pasager au crescut semnificativ, compania nu a reușit să compenseze integral majorarea considerabilă a costurilor cu combustibilul. Gradul de ocupare reprezintă măsura în care aeronavele sunt pline, conform informațiilor publicate de Reuters.

Investitorii urmăresc atent capacitatea companiilor aeriene de a face față volatilității persistente a prețurilor combustibilului, iar unii analiști avertizează că succesiunea crizelor ar putea amplifica presiunea asupra operatorilor mai vulnerabili.

Acțiunile Lufthansa, care au avut o evoluție modestă în ultimul deceniu sub conducerea lui Carsten Spohr, înregistraseră totuși o perioadă favorabilă în acest an, înainte ca războiul din Iran și scumpirea combustibilului pentru aviație să afecteze performanța bursieră.

Compania estimează acum pentru 2026 un profit operațional ajustat înainte de dobânzi și impozite (EBIT) cuprins între 1,7 și 2,2 miliarde de euro, față de estimarea anterioară care indica un EBIT ajustat semnificativ peste nivelul de 1,96 miliarde de euro înregistrat anul trecut.

La ora 13:30 GMT, acțiunile Lufthansa erau în scădere cu 10,8%, investitorii reacționând la perspectiva financiară mai slabă. După ce au atins un vârf în luna iunie, titlurile companiei sunt acum în scădere cu aproximativ 2% de la începutul anului.

Analistul RBC Capital, Ruairi Cullinane, a declarat că Lufthansa a ratat așteptările pentru trimestrul al doilea, care fuseseră deja reduse înaintea publicării rezultatelor, și a apreciat că acțiunile păreau supraevaluate înainte de anunțul rezultatelor financiare.

Directorul financiar Till Streichert a declarat jurnaliștilor că a doua jumătate a anului rămâne incertă, întrucât clienții își rezervă zborurile tot mai aproape de data plecării.

Cu toate acestea, Lufthansa și-a menținut obiectivele pe termen lung, inclusiv o marjă operațională de 8% până la 10% în perioada 2028-2030, în pofida perturbărilor legate de război.

Analiștii și investitorii consideră că anul 2026 este unul crucial pentru planul de redresare al grupului, care încearcă să își consolideze situația financiară afectată de ani de greve și de o structură complexă a flotei.

Războiul dintre Statele Unite și Iran a determinat o creștere accentuată a prețurilor combustibilului atunci când a început, la sfârșitul lunii februarie. Deși prețurile au scăzut ulterior, ele rămân foarte volatile pe fondul incertitudinii privind succesul eforturilor diplomatice.

Companiile aeriene europene, inclusiv IAG, proprietarul British Airways, și Air France-KLM, au fost afectate puternic de costurile mai ridicate ale combustibilului, în ciuda programelor de hedging. Ambele au anunțat că intenționează să reducă capacitatea pentru a compensa parțial impactul acestor costuri.

Lufthansa a precizat că în al doilea trimestru capacitatea a scăzut cu aproximativ 3%, parțial din cauza zilelor de grevă din luna aprilie. Totuși, planurile privind capacitatea pentru întregul an rămân neschimbate și sunt estimate să fie în linii mari la același nivel.

EBIT-ul ajustat a scăzut la 383 milioane de euro în al doilea trimestru, față de 870 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut, situându-se sub estimarea medie a analiștilor, de 401 milioane de euro.

Compania estimează acum costuri cu combustibilul de 8,66 miliarde de euro în 2026, comparativ cu prognoza anterioară de 8,9 miliarde de euro.

Pentru eficientizarea operațiunilor, reducerea consumului de combustibil și limitarea expunerii la costurile neacoperite prin hedging, Lufthansa intenționează să retragă definitiv sau să imobilizeze temporar mai multe aeronave.

Conform raportului financiar, măsurile includ retragerea anticipată a unor aeronave de cursă lungă cu consum ridicat de combustibil, precum Airbus A340-600, precum și imobilizarea temporară a două aeronave Boeing 747-400 începând cu sezonul de iarnă.

Lufthansa a adăugat că 86% din necesarul de combustibil pentru acest an este acoperit prin programe de hedging, iar directorul general Carsten Spohr a declarat că aprovizionarea cu combustibil este așteptată să rămână stabilă.