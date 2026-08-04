Consiliul Concurenței analizează scumpirile recente ale carburanților. Bogdan Chirițoiu: Așteptăm datele aferente ultimei săptămâni

Consiliul Concurenței monitorizează permanent piața carburanților și așteaptă datele aferente ultimei săptămâni, perioadă în care au fost observate creșteri mai accentuate ale prețurilor la pompă. Potrivit președintelui instituției, Bogdan Chirițoiu, aceste informații vor fi analizate, iar concluziile vor fi prezentate public.

Șeful autorității de concurență a precizat că instituția solicită informații direct de la companii, suplimentar față de datele transmise periodic pentru Monitorul Prețurilor, iar analiza este realizată și în context european. În paralel, a fost introdus un nou mecanism de plafonare a adaosului comercial pe piața carburanților, mecanism care a fost promulgat de președintele țării.

Bogdan Chirițoiu nu exclude posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial.

„Monitorizăm permanent piața carburanților și solicităm informații direct de la companii, suplimentar față de datele transmise periodic pentru Monitorul Prețurilor și, în același timp, analizăm informațiile în context european. (…) Așteptăm datele aferente ultimei săptămâni, perioadă în care au fost observate creșteri mai accentuate ale prețurilor la pompă. Le vom analiza și vom prezenta public concluziile. Între timp, a fost introdus un nou mecanism de plafonare a adaosului comercial pe piața carburanților, care a fost promulgat de președintele țării”, a spus Chirițoiu pentru Agerpres.

El a explicat că scumpirile ar putea fi determinate și de perturbările apărute în zona Mării Negre în aprovizionarea cu petrol, pe fondul războiului din Ucraina. Totodată, în perioada aplicării noului mecanism, autoritățile dispun de instrumente clare pentru verificarea respectării prevederilor legale și pentru sancționarea eventualelor încălcări.

„Este posibil ca aceste creșteri să fie determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre în aprovizionarea cu petrol, pe fondul războiului din Ucraina. Totodată, nu excludem posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial. După cum știți, pe durata aplicării acestui mecanism, autoritățile dispun de instrumente clare pentru verificarea respectării prevederilor legale și pentru sancționarea eventualelor încălcări”, a explicat acesta.

Președintele Consiliului Concurenței a subliniat că, în perioada în care adaosul comercial la carburanți a fost plafonat, respectiv între lunile aprilie și iunie, prețurile fără taxe din România au fost cu 10-15% mai mici decât în alte state ale Uniunii Europene.

În mod obișnuit, prețurile carburanților de pe piața românească se situau cu 2-5% sub media europeană, iar diferența semnificativ mai mare înregistrată în perioada plafonării indică, potrivit lui Chirițoiu, că măsura adoptată de autorități a produs efecte în beneficiul consumatorilor români.

„Faptul că, în această perioadă, diferența față de media UE a fost semnificativ mai mare indică faptul că măsura adoptată de autorități a produs efecte în beneficiul consumatorilor români. Datele recente analizate de noi arată că, și după eliminarea plafonării, prețurile carburanților din România s-au menținut sub nivelurile înregistrate în alte state europene”, a adăugat Chirițoiu.

El a adăugat că datele recente analizate de instituție arată că și după eliminarea plafonării prețurile carburanților din România s-au menținut sub nivelurile înregistrate în alte state europene.

Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat decretele de promulgare pentru două acte normative considerate importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor.

Este vorba despre legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

„Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe”, a scris Nicușor Dan pe X.

Șeful statului a explicat că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților, inclusiv în România.

Potrivit acestuia, intervenția rapidă a statului a fost necesară deoarece majorările de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatorii economici, afectând puterea de cumpărare, competitivitatea economică și stabilitatea unor sectoare critice naționale.

„Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, a mai scris Nicușor Dan.

Legea promulgată introduce mai multe măsuri de protecție, printre care declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și instituirea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere.