Facturile la energie nu ar trebui să crească în această toamnă. Cercetător: ANRE trebuie să prevină eventualele scumpiri speculative

Facturile la energie nu ar trebui să înregistreze creșteri în această toamnă, în pofida stării de alertă energetică și a reducerii producției hidro provocate de secetă. Avertismentul vine însă cu o condiție: autoritățile trebuie să intervină pentru a împiedica eventualele majorări speculative ale prețurilor.

Ionuț Purica, cercetător în cadrul Institutului de Prognoză Economică, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că actuala situație din sistemul energetic nu justifică o creștere arbitrară a prețurilor la energie.

Potrivit acestuia, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar trebui să intervină în cazul în care apar tentative de majorare nejustificată a tarifelor.

„Nu ar trebui să existe un risc de majorare arbitrară a prețurilor. Fiind într-o situație de urgență și de forță majoră, ANRE ar trebui să ia măsuri pentru reglementarea tarifelor în perioadele în care ar putea apărea tentative de creștere speculativă”, a declarat Ionuț Purica.

Cercetătorul a explicat că România traversează o perioadă dificilă din cauza secetei, care a redus producția de energie hidro, însă sistemul energetic continuă să funcționeze în parametri normali.

El a arătat că necesarul de energie este acoperit prin contribuția mai multor surse de producție.

„Ne aflăm într-un moment în care, deocamdată, sistemul funcționează normal. Nu ar trebui să ajungem într-o situație critică. Producția hidro este mai redusă din cauza secetei, centralele pe cărbune trebuie să funcționeze și ele, sectorul nuclear produce cât poate, iar hidrocarburile contribuie, la rândul lor. Nu este însă o situație în care să spunem că, dintr-odată, nu mai avem energie”, a explicat Purica.

Acesta a subliniat că România importă energie și în prezent, însă această situație nu este una nouă și nu înseamnă automat că facturile vor crește.

„Importăm energie, dar am importat și înainte de această perioadă, fără ca tarifele să crească automat. Există un risc de majorare a facturilor, dar instituțiile care trebuie să protejeze economia și populația trebuie să-și îndeplinească atribuțiile”, a spus cercetătorul.

Întrebat ce măsuri ar putea fi luate pentru consolidarea sistemului energetic, Ionuț Purica a propus o colaborare între România și Bulgaria privind utilizarea capacităților de stocare a energiei.

Potrivit acestuia, o astfel de soluție ar putea reduce presiunea asupra pieței în perioadele de consum ridicat și ar limita posibilitatea apariției unor creșteri speculative ale prețurilor.

„Cel mai bun lucru, având în vedere că facem parte dintr-un sistem energetic interconectat, ar fi ca Guvernul României să discute cu Guvernul Bulgariei pentru a închiria o parte din capacitățile de stocare pe care Bulgaria le are”, a declarat cercetătorul.

El consideră că energia stocată în Bulgaria ar putea fi utilizată în momentele de vârf ale consumului.