Programul care sprijină cuplurile și femeile singure începe. Care sunt condițiile și documentele necesare

Înscrierile pentru Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității (FIV) – ediția 2026 vor începe luni, 17 august 2026, la ora 10:00, anunță mmuncii.gov.ro.

Depunerea dosarelor se va putea face până la data de 15 noiembrie 2026, exclusiv online, prin platforma up-comunitate.ro, care va deveni activă la momentul deschiderii sesiunii de înscriere. Programul se adresează cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, precum și femeilor singure care îndeplinesc condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare. Pentru accesarea sprijinului financiar, criteriile de eligibilitate trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitanți.

Una dintre condițiile prevăzute este ca cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură care depune cererea să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. De asemenea, solicitanții trebuie să aibă calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

O altă condiție este ca procedurile medicale recomandate să fie realizate într-o unitate sanitară publică sau privată din România, care este parteneră a Programului și acreditată pentru desfășurarea activităților de reproducere umană asistată medical. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere. Regulile prevăd că toate aceste criterii trebuie respectate simultan pentru ca dosarul să poată fi eligibil.

Persoanele care au beneficiat în anul în curs de sprijin financiar prin programe similare derulate de alte autorități sau instituții publice nu pot depune dosar de înscriere în Programul FIV 2026.

Beneficiarii care au participat la ediția anterioară a programului se pot înscrie într-o nouă sesiune doar după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele primite anterior. Decontul trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală, potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare.

Pe durata de implementare a programului, stabilită pentru perioada 2026–2030, același beneficiar eligibil poate primi sprijin financiar de cel mult trei ori. Pentru înscriere, solicitanții trebuie să pregătească un dosar care include mai multe documente obligatorii.

Lista cuprinde:

cererea de înscriere,

declarația pe propria răspundere,

documentul de indicație FIV,

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal,

copiile actelor de identitate și documentele care atestă calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Documentul de indicație FIV trebuie emis de un medic cu specialitatea obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical. Acesta trebuie să fie angajat sau colaborator al unei unități sanitare partenere a Programului și să fie eliberat cu maximum 60 de zile înainte de depunerea dosarului în platforma digitală. Documentul nu poate fi emis înainte de data afilierii unității sanitare la Program.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină cererea de înscriere prevăzută în anexa nr. 1, declarația pe propria răspundere din anexa nr. 1a, documentul de indicație FIV din anexa nr. 1b și acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal din anexa nr. 1c.

Solicitanții trebuie să transmită și copii ale cărților de identitate, certificate „conform cu originalul” și semnate de persoanele care depun cererea. Totodată, sunt necesare adeverințe care confirmă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Acestea trebuie să fie valabile la momentul depunerii și să fie eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul.

În cazul cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, anexele 1a și 1c trebuie completate și semnate separat de fiecare membru al cuplului. Informațiile actualizate despre Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității 2026–2030, precum și normele metodologice de aplicare pot fi consultate pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în secțiunea dedicată programului, la subsecțiunea „Documente”.

Pentru informații suplimentare, solicitanții pot utiliza platforma pentru transmiterea petițiilor sau pot contacta telefonic Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale la numărul 021 313 62 67. Programul de lucru pentru relații cu publicul este de luni până joi între orele 8:00–16:30, iar vineri între orele 8:00–14:00.