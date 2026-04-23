Programul vizează sprijinirea familiilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală ce afectează aproximativ 10–15% dintre cuplurile aflate la vârstă reproductivă în România.

”Prin program, beneficiarii – cupluri infertile, căsătorite sau nu, precum şi femei singure cu vârsta între 24 şi 42 de ani – vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei: 5.000 lei pentru achiziţia de medicamente specifice şi 10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare în vitro”, anunţă, joi, Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Sprijinul acordat nu este impozabil și poate fi oferit aceluiași beneficiar de cel mult trei ori, în funcție de disponibilitatea fondurilor.

Programul va avea un plafon de până la 10.000 de beneficiari anual, iar înscrierea se va face exclusiv online, printr-o platformă digitală dedicată.

Cererile vor fi evaluate și aprobate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în ordinea cronologică a depunerii, cu condiția ca dosarele să fie complete.

”Prin această iniţiativă, Guvernul urmăreşte combaterea declinului demografic şi facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate. Programul are, în acelaşi timp, un rol important în creşterea nivelului de conştientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea ţărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalităţii, şi în susţinerea dreptului fiecărei persoane de a-şi întemeia o familie”, au transmis reprezentanţii Ministerului Muncii.

Potrivit datelor transmise, la nivelul Uniunii Europene rata medie a fertilității în anul 2023 a fost de 1,38 copii per femeie, conform Eurostat.

România se situează la un nivel apropiat de state precum Ungaria și Croația, însă sub media altor țări, precum Franța sau Bulgaria, unde rata fertilității este mai ridicată, de 1,66 copii per femeie, respectiv 1,81 copii per femeie.

Normele metodologice care vor stabili documentele necesare și modul de acordare a sprijinului financiar urmează să fie publicate în termen de 90 de zile de la apariția în Monitorul Oficial a hotărârii adoptate joi.

Programul FIV (fertilizare in vitro) este o măsură de sprijin financiar destinată cuplurilor și persoanelor singure care se confruntă cu infertilitatea și își doresc un copil.

Scopul principal al programului este creșterea natalității și sprijinirea accesului la tratamente de reproducere asistată, costurile fiind în mod obișnuit ridicate pentru pacienți.