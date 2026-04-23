Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii (A8) care urmează să fie realizat pe teritoriul României, respectiv sectorul dintre Iași și podul peste Prut de la Ungheni. Acest proiect are o importanță deosebită, deoarece marchează și primul tronson de autostradă care va traversa râul Prut, incluzând un segment ce se va desfășura pe teritoriul Republicii Moldova.

CNIR a anunțat atribuirea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 la mai puțin de trei luni de la depunerea ofertelor. Câștigătoare a fost desemnată asocierea de firme din Italia formată din ITINERA SPA, în calitate de lider, alături de ICM S.P.A. și SAIPEM S.P.A.

Valoarea contractului este de 3,57 miliarde de lei, fără TVA, iar durata totală de implementare este de 46 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 36 de luni execuției lucrărilor. În cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul dintre nodul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni, care are o lungime de 2,77 kilometri.

Tronsonul 4 va avea, în total, o lungime de 15,5 kilometri și va include lucrări complexe de infrastructură. Pe traseu vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere. Unul dintre tuneluri, amplasat la kilometrul 83, va avea o lungime de 1.760 de metri.

Cele două noduri rutiere prevăzute în proiect sunt un nod de perspectivă pentru conexiunea cu viitorul Spital Regional și Aeroportul Iași, precum și nodul Golăiești. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este proiectată să lege Târgu Mureș de Iași și Ungheni, fiind considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din estul României.

Două proiecte importante de infrastructură care leagă Republica Moldova de România avansează în această perioadă. Este vorba despre un tronson de autostradă și o linie de cale ferată peste Prut, ambele considerate pași importanți pentru conectarea mai bună dintre cele două țări și pentru legătura cu rețeaua europeană de transport.

În cazul autostrăzii, autoritățile române au anunțat că a fost ales constructorul pentru primul segment care va fi construit și pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba despre același constructor care a câștigat și lucrările pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8, pe ruta Târgu Mureș – Iași – Ungheni. Contractul a fost atribuit de Compania Națională de Investiții Rutiere din România, pentru porțiunea dintre Iași și podul peste Prut de la Ungheni.

Acest tronson este ultimul segment al autostrăzii pe teritoriul României, dar și o premieră, pentru că va continua și în Republica Moldova. În total, proiectul include și aproximativ 5 kilometri de drum rapid pe teritoriul moldovean. Partea română a lucrării este finanțată printr-un mecanism european, în cadrul unei colaborări între România, Republica Moldova și Uniunea Europeană.

În proiect este prevăzut și un centru logistic important în zona Berești, aproape de graniță, unde ar urma să fie combinate transportul rutier și cel feroviar, pentru o organizare mai eficientă a mărfurilor.

Autostrada A8, numită și „Autostrada Unirii”, este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din estul României. Extinderea ei peste Prut este văzută ca un pas concret pentru o legătură mai bună între Republica Moldova și sistemul de transport european.

În paralel, a avut loc și un alt moment important pentru conexiunea dintre cele două maluri ale Prutului. A fost testată linia de cale ferată dintre localitățile Cantemir și Fălciu, după 17 ani în care traficul feroviar pe acest traseu a fost întrerupt. Potrivit informațiilor transmise de autorități și preluate de TV8, linia are aproximativ patru kilometri și a fost verificată după lucrările de reconstrucție, în condiții normale de circulație, cu participarea oficialilor din Chișinău și București.

Pe acest traseu nu au mai circulat trenuri de pasageri din 2009, iar transportul de marfă între Cantemir și Fălciu a fost oprit încă din perioada sovietică. Această rută ar putea deveni importantă pentru transportul de mărfuri deoarece ar lega portul Constanța de Republica Moldova și ar putea continua spre Ucraina.

„Pentru agenții economici este un nou traseu logistic, care leagă portul Constanța cu Republica Moldova și tranzitează țara spre Ucraina”, a menționat ministrul Infrastructurii din Republica Moldova, Vladimir Bolea.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că vor stabili ulterior când va fi reluată circulația regulată a trenurilor pe această linie. În plus, se lucrează la un studiu pentru construirea unei căi ferate cu ecartament european, cu sprijinul Uniunii Europene, ceea ce ar fi primul proiect de acest tip de la independența Republicii Moldova, care folosește în prezent infrastructura feroviară de tip vechi, moștenită din perioada sovietică.