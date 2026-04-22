Cristina Gherasimov a explicat că procesul de reformă din Republica Moldova nu înseamnă doar schimbări legislative, ci urmărește consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, astfel încât acestea să funcționeze eficient și independent de schimbările politice.

Oficialul a subliniat importanța existenței unei justiții consolidate, a unor instituții democratice funcționale și a unei culturi publice în care legea să prevaleze în fața corupției. Potrivit acesteia, este necesară o schimbare de mentalitate atât la nivel instituțional, cât și la nivelul societății.

Viceprim-ministra a atras atenția și asupra rolului decisiv al instituțiilor anticorupție, al protecției drepturilor fundamentale și al intensificării luptei împotriva crimei organizate și traficului de droguri. Aceste domenii sunt considerate elemente-cheie în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Pe lângă justiție, Republica Moldova trebuie să implementeze reforme complexe și în alte sectoare importante. Printre acestea se numără mediul, energia, transporturile și agricultura, domenii care trebuie aliniate la legislația Uniunii Europene și pregătite pentru integrarea în piața unică europeană.

Oficialul a mai arătat că, odată cu aderarea, Republica Moldova nu trebuie doar să profite de oportunitățile oferite de piața europeană, ci și să devină competitivă la standardele economice și comerciale ale Uniunii Europene.

Un semnal pozitiv pentru autoritățile de la Chișinău a venit recent din partea comisarului european pentru extindere, Marta Kos. Aceasta a declarat că Republica Moldova înregistrează un ritm remarcabil al reformelor și are o rată de implementare de aproximativ 93%, ceea ce indică progrese importante în parcursul european al țării.

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale țării din ultimele decenii. După obținerea statutului de stat candidat în 2022 și deschiderea oficială a negocierilor de aderare, Chișinăul a intrat într-o etapă complexă, în care trebuie să își adapteze legislația, instituțiile și economia la standardele europene. Procesul nu înseamnă doar apropiere politică de Bruxelles, ci și reforme profunde în justiție, administrație publică, economie și combaterea corupției.

Unul dintre cele mai dificile capitole rămâne reforma justiției, considerată esențială de Uniunea Europeană. Bruxelles-ul urmărește independența instanțelor, eficiența procuraturii, transparența instituțiilor și rezultate concrete în lupta împotriva corupției. În paralel, Republica Moldova trebuie să modernizeze infrastructura, să crească competitivitatea companiilor locale și să pregătească agricultura, energia și transporturile pentru integrarea în piața unică europeană. Aceste schimbări pot aduce investiții mai mari, locuri de muncă și un nivel de trai mai ridicat.

Totuși, aderarea nu este un proces rapid și depinde atât de ritmul reformelor interne, cât și de consensul politic al statelor membre UE. Dacă actuala direcție este menținută, Republica Moldova ar putea avansa semnificativ în următorii ani. Pentru mulți cetățeni, integrarea europeană este văzută ca o garanție de stabilitate, securitate și dezvoltare economică, mai ales într-un context regional marcat de tensiuni și incertitudini.