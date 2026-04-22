Ilie Bolojan susține că această reducere semnificativă a fost posibilă datorită măsurilor adoptate în a doua parte a anului trecut, care au vizat diminuarea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor bugetare. În același timp, un rol important l-au avut utilizarea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Deși România continuă să aibă cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, șeful Guvernului arată că țara noastră a înregistrat și cea mai amplă corecție dintre statele membre.

Bolojan explică faptul că reducerea deficitului nu reprezintă un obiectiv în sine, ci o etapă necesară pentru a reașeza finanțele publice pe baze sustenabile. El amintește că, timp de mulți ani, România a cheltuit peste nivelul pe care și-l permitea, iar datoria publică a crescut constant.

Premierul atrage atenția asupra costurilor ridicate generate de această situație. Potrivit acestuia, doar dobânzile aferente împrumuturilor contractate în trecut ajung în acest an la aproximativ 60 de miliarde de lei, sumă echivalentă cu costul unei autostrăzi de amploarea Autostrăzii Moldovei.

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR. România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut și cea mai mare corecție. Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase. De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model”, a scris Bolojan pe Facebook.

În acest context, șeful Executivului afirmă că actuala guvernare începe schimbarea direcției economice și încearcă recâștigarea controlului asupra finanțelor statului. Obiectivul este ca economia României să nu mai depindă de împrumuturi scumpe, ci de investiții, muncă și competitivitate.

Bolojan mai precizează că fiecare punct procentual redus din deficit reprezintă aproximativ 20 de miliarde de lei. În opinia sa, acești bani pot însemna mai puține sume plătite pe dobânzi și resurse mai mari pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice.

„Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate. Fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puțini bani plătiți pe dobânzi și mai mulți bani pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice”, a mai scris premierul.

Premierul consideră că o corecție mai rapidă a deficitului ar putea accelera revenirea unei creșteri economice sănătoase, cu efecte vizibile asupra nivelului de trai. Totodată, costurile de finanțare ale României ar putea scădea pe măsură ce situația fiscală se îmbunătățește.

El admite că perioada actuală este una dificilă și că efortul de ajustare este împărțit la nivelul întregii societăți, mulțumind cetățenilor pentru răbdare și sacrificii.

În final, Ilie Bolojan susține că datele publicate de Eurostat confirmă faptul că direcția aleasă este una corectă, iar economia se stabilizează fără a transfera presiuni suplimentare asupra generațiilor viitoare. Premierul avertizează că ar fi o greșeală ca România să revină la vechiul model bazat pe dezechilibre și datorii tot mai mari.

„Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În același timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a conchis acesta.

