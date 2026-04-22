Verificările realizate de autoritățile din Republica Moldova au vizat în special costurile totale ale creditelor – dobânzi, penalități și comisioane – considerate în unele cazuri excesive sau neconforme cu legislația.

„În anul 2023, CNPF a dispus revizuirea contractelor de credit și restituirea sau anularea obligațiilor de plată în cuantum de aproximativ 115 milioane de lei (…). De asemenea, am avut unele rezultate și pe parcursul anului 2025 (…), restituirea a aproximativ 195 de milioane de lei cetățenilor sau, respectiv, anularea obligațiilor de plată”, a declarat Adrian Gheorghiță.

Aceste sume reflectă dimensiunea fenomenului și impactul direct asupra consumatorilor, în condițiile în care sectorul creditării nebancare a crescut accelerat în ultimii ani.

Organizațiile de creditare nebancară (OCN) din Republica Moldova oferă împrumuturi rapide, de regulă cu proceduri simplificate, dar adesea la costuri mai ridicate decât cele practicate de bănci.

Autoritățile au identificat practici precum:

dobânzi și penalități excesive

comisioane ascunse sau greu de înțeles

clauze contractuale dezechilibrate

Aceste probleme pot duce la supraîndatorarea consumatorilor și la dificultăți majore în rambursarea creditelor.

Potrivit oficialilor, instituțiile care depășesc limitele legale pot fi sancționate drastic, inclusiv prin pierderea dreptului de a încasa dobânzi sau comisioane.

Această abordare urmărește descurajarea practicilor abuzive și readucerea pieței într-un cadru echilibrat.

În practică, însă, implementarea măsurilor întâmpină obstacole. Unele companii se conformează rapid, în timp ce altele încearcă să amâne sau să evite sancțiunile.

„Avem organizații de creditare nebancare care au îndeplinit prescripțiile CNPF-ului exemplar (…). Pe de altă parte, avem alt tip de OCN-uri care încearcă să tergiverseze executarea deciziilor”, a precizat Adrian Gheorghiță.

În unele cazuri, firmele încearcă chiar să iasă de pe piață înainte de a-și achita obligațiile față de clienți, ceea ce complică recuperarea banilor.

Pentru a închide aceste lacune, cadrul legal a fost modificat, astfel încât deciziile autorității să poată fi aplicate prin executare silită.

Astfel, CNPF poate apela direct la executorii judecătorești pentru recuperarea sumelor datorate consumatorilor, reducând riscul ca firmele să evite plata.

Autoritățile pregătesc un pachet de măsuri care vizează:

limitarea costurilor totale ale creditelor

reguli mai stricte de acordare a împrumuturilor

transparență mai mare în relația cu clienții

De asemenea, se discută introducerea unor standarde mai riguroase pentru angajații care interacționează cu consumatorii, pentru a preveni vânzarea agresivă sau neinformarea acestora.

Un alt element important al reformei este apariția unor noi actori pe piață, precum intermediarii de credit și consilierii financiari.

Aceștia ar urma să joace un rol esențial în:

explicarea condițiilor contractuale

compararea ofertelor

reducerea riscurilor pentru consumatori

Ce arată aceste măsuri despre piața financiară

Intervențiile CNPF indică o maturizare a cadrului de reglementare, dar și existența unor dezechilibre structurale în piața creditelor nebancare.

Pe de o parte, sumele restituite arată că autoritatea are capacitatea de a interveni eficient. Pe de altă parte, dificultățile în aplicarea sancțiunilor și comportamentul unor companii indică nevoia de consolidare a mecanismelor de control.

Într-un context economic marcat de inflație și presiuni asupra veniturilor populației, creditarea responsabilă devine un element esențial pentru stabilitatea financiară a gospodăriilor.