Tema discuției a fost deschisă de către moderatorul emisiunii în contextul în care creditele ipotecare au redevenit unul dintre cele mai discutate subiecte din piața financiară, pe fondul scăderii IRCC și al apariției unor oferte cu dobânzi fixe mai mici. Moderatorul podcastului a subliniat că discuția urmărește să ofere publicului informații și perspective pe care clienții nu le primesc întotdeauna direct din partea băncilor.

„Va fi un podcast foarte interesant pentru că Ana Maria este fondatoarea iFink, companie de brokeraj financiar și ne dă foarte multe sfaturi utile și insighturi de la bănci pe care băncile nu neapărat le spun, dar Ana Maria o să ne dea câteva tipsuri așa pe parcursul podcastului. Ana Maria o să începem direct cu întrebarea pe care sau care îi arde pe foarte mulți în momentul de față. În 2026 este un moment oportun să iau un credit sau nu?”, prezintă Daniel Tudor.

În răspunsul său, Ana Maria Greu a explicat că piața creditelor ipotecare traversează un moment favorabil pentru persoanele fizice, în special datorită reducerii IRCC și a reacției rapide a băncilor, care au început să lanseze oferte mai competitive pentru finanțările imobiliare.

„Dacă vorbim de credite ipotecare și dacă vorbim de achiziția unui apartament, este foarte oportun și în 2026 să-ți iei credit ipotecar. Am început anul cu niște vești senzaționale, extraordinare, pe lângă faptul că a scăzut IRCC-ul la 1 ianuarie, lucru pe care noi îl știam deja din octombrie, pentru că acest IRC se calculează cu un trimestru în urmă și cumva putem să previzionăm. Știm deja IRCC-ul de la 1 aprilie o să iarăși o să avem o ușoară scădere”, spune Ana Maria Greu.

CEO-ul iFink a arătat că reducerea indicelui de referință a determinat băncile să vină cu dobânzi fixe comparabile cu cele existente înainte de explozia costurilor generate de războiul din Ucraina și de creșterea accelerată a inflației.

„Ceea ce n-a făcut ca băncile ceea ce evident că a dus la o reacție a băncilor. O bancă deja a venit cu o ofertă de dobândă fixă mai mică decât ceea ce a fost în trecut. S a dus spre 4,59% dobândă fixă. Cea mai bună dobândă pe care o avem în acest moment ca ofertă pentru clienții noștri. Și dacă stăm să ne uităm un pic în spate, acest 4,5 și un pic la% dobândă fixă este ceea ce aveam înainte de a bubui IRCC-ul, adică înainte de război. Dacă voia ofertă de cred ipotecar cu dobândă fixă era 4,5% dobândă fixă.”

În continuarea analizei, Ana Maria Greu a susținut că actualul context de creditare este avantajos inclusiv prin comparație cu inflația, în condițiile în care costurile unor credite ipotecare și de consum rămân sub nivelul creșterii generale a prețurilor.

„Deci suntem într un moment de oportunitate extraordinar din punct de vedere al creditării. Pe persoană fizică vorbesc, pe credite ipotecare vorbesc sau nevoi personale, că și acolo avem dobândă fixă și dobânzi foarte bune, în care costurile sunt mult sub inflație, adică pur și simplu e mai ieftin să ți iei credit decât să-ți iei cash.”

Discuția din podcast a abordat și evoluția pieței imobiliare din ultimii ani, în contextul în care mulți cumpărători au așteptat scăderea prețurilor locuințelor după perioada pandemiei. Potrivit CEO-ului iFink, realitatea pieței a fost însă diferită, iar prețurile au continuat să crească.

„Cam așa arată lucrurile. Și cumva deși noi tot așteptăm să scadă prețurile din pandemie încoace, lucrurile s-au dovedit a fi invers, prețurile au tot crescut. Așadar, întotdeauna este bine să analizăm oportunitatea pe care o avem, nu din perspectiva, să zicem, analizei macroeconomice, pentru că atunci când îmi iau un credit ipotecar îmi acopăr o nevoie esențială și cumva trebuie să mă gândesc în primul rând la asta.”

Ana Maria Greu a explicat că decizia contractării unui credit ipotecar trebuie raportată în primul rând la nevoia concretă de locuire și la capacitatea de rambursare, nu exclusiv la scenarii macroeconomice sau la așteptările privind eventuale corecții de preț în piața imobiliară.

„Dar și dacă vreau să iau în calcul oportunitatea momentului, vă spun sincer, este un moment foarte bun de achiziție prin credit ipotecar a unui apartament. Deci nu este nicio problemă. Sunt oferte foarte bune în acest moment. Sunt oferte foarte bune”, afirmă Ana Maria Greu.

Moderatorul podcastului a completat discuția cu referire la diferența dintre nivelul inflației și costurile de finanțare disponibile în prezent pentru populație. Totodată, acesta a anunțat că subiectul refinanțărilor urmează să fie abordat separat în cadrul episodului.

„Da, după cum spuneai, ne împrumutăm la dobânzi mult sub inflație. Inflația a fost de 9,7% la final de decembrie 2025 și noi ne împrumutăm chiar și cu ce este ceea ce este extraordinar. Iar pe lângă asta o să vorbim și despre refinanțare pentru că dobânda este fixă pe o anumită perioadă de trei ani sau cinci ani, dar puțin mai târziu în acest episod.”

În cadrul podcastului, moderatorul a adus în discuție și cazurile în care românii ar trebui să analizeze mai atent contractarea unui credit ipotecar, în special în contextul incertitudinilor economice și al instabilității unor sectoare de activitate.

„Întrebarea pe care o am acum pregătită e mai degrabă în direcția celor care ar trebui să se gândească de două ori înainte să facă un credit. Când ar trebui să te gândești de mai multe ori și poate să renunți să nu iei un credit? Ipotecar vorbesc”, întreabă moderatorul.

În răspunsul său, Ana Maria Greu a explicat că persoanele care dispun deja de lichidități importante sau care traversează o perioadă profesională instabilă trebuie să evalueze cu mai multă atenție asumarea unui angajament financiar pe termen lung.

„Când ai primit o moăștenire și ai banii cash, dacă nu ai nevoie de bani neapărat să ți iei un apartament, poți să nu îți iei neapărat credit, dar astea sunt destul de rare situațiile.”

CEO-ul iFink a precizat că incertitudinea legată de veniturile recurente reprezintă unul dintre principalele motive pentru care un credit ipotecar trebuie analizat prudent, mai ales într-un context în care există discuții despre restructurări și disponibilizări în anumite domenii.

„În același timp poți să, nu știu, dacă ai o situație ă personală într o zonă de risc, fie că, nu știu, riști să ți pierzi jobul, cum sunt acum, de exemplu, nu știu, disponibilizări, se aude că se fac disponibilizări în anumite segmente, sectoare sau în sectorul bugetar, acolo te mai gândești, ești pe zona gri, ești pe zona, mă rog, te gândești. Deci dacă ai o incertitudine în ceea ce privește venitul recurent, e bine să mai stai pe gânduri.”

Ana Maria Greu a explicat că, deși creditele ipotecare se întind pe perioade foarte lungi, există soluții pentru clienții care întâmpină dificultăți financiare pe parcursul derulării împrumutului.

„Bineînțeles că dacă îți iei un credit ipotecar care are o perioadă de 30 de ani, există foarte o probabilitate nu neapărat foarte mare, dar există șansa sau, mă rog, neșansa să poți să te confrunți pe parcursul creditului cu astfel de situații, că nu îți garantează nimeni că vei avea 30 de ani acel loc de muncă. Însă dacă ești în pe perioada derulării creditului, există niște soluții alternative pe care le ai”, explică Ana Maria Greu, CEO iFink.

Factorii care influențează decizia pentru un credit ipotecar în 2026: