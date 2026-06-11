Dobânzile ipotecare, din nou în creștere: cum influențează economia costul creditelor

Ratele dobânzilor la creditele ipotecare au înregistrat o nouă creștere în această săptămână, pe fondul unor date economice recente din Statele Unite care au întărit așteptările privind o politică monetară mai restrictivă din partea Rezervei Federale. Evoluțiile din piața muncii și dinamica inflației au influențat direct randamentele obligațiunilor, ceea ce s-a reflectat rapid în costul finanțărilor imobiliare.

Rata medie pentru un credit ipotecar cu dobândă fixă pe 30 de ani a ajuns la 6,52% pentru miercuri, în urcare față de 6,48% cu o săptămână înainte, potrivit datelor Freddie Mac. Creșterea vine după publicarea unor statistici care indică 172.000 de noi locuri de muncă create în luna mai, peste estimările pieței.

Datele recente privind inflația au arătat o creștere de 4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal pe fondul scumpirii energiei. Evoluția a fost pusă în legătură cu tensiunile geopolitice din Iran, care au influențat costurile energetice la nivel global.

„Piețele au abandonat în mare măsură speranțele de reducere a ratelor dobânzilor în acest an, randamentele obligațiunilor de trezorerie au crescut, iar ratele ipotecare și-au reluat ascensiunea”, a declarat Kara Ng, economist senior la Zillow, într-un comunicat preluat de finance.yahoo.

Aproximativ două treimi dintre traderi anticipează acum o posibilă majorare a dobânzii de referință de către Fed cel puțin o dată până la finalul anului, potrivit datelor CME FedWatch. Deși Rezerva Federală nu stabilește direct ratele ipotecare, așteptările privind deciziile sale influențează piețele financiare.

Ratele ipotecare s-au menținut în jurul pragului de 6,5% în ultimele patru săptămâni, ceea ce a redus accesibilitatea pentru potențialii cumpărători de locuințe. Chiar și în aceste condiții, activitatea de tranzacționare a înregistrat o ușoară intensificare în luna mai, în pofida presiunilor financiare.

Datele Zillow indică următoarele valori medii la nivel național: dobândă fixă pe 30 de ani de 6,40%, pe 20 de ani de 6,34% și pe 15 ani de 5,86%. În cazul creditelor cu rată ajustabilă, nivelul 5/1 ARM este de 6,51%, iar 7/1 ARM ajunge la 6,46%.

Pentru creditele destinate veteranilor, rata pe 30 de ani este de 5,89%, iar pe 15 ani de 5,54%, în timp ce varianta 5/1 VA este cotată la 5,70%. În zona refinanțării, datele arată valori apropiate de cele pentru achiziție. Rata fixă pe 30 de ani este de 6,35%, iar pe 20 de ani ajunge la 6,35%. Pentru 15 ani, nivelul este de 5,82%.

Creditele cu rată variabilă în refinanțare indică 6,34% pentru 5/1 ARM și 6,46% pentru 7/1 ARM. În cazul produselor pentru veterani, dobânzile pornesc de la 5,87% pe 30 de ani și ajung la 5,46% pe 15 ani, în timp ce varianta 5/1 VA este de 5,77%.

Diferențele dintre dobânzile pentru achiziție și refinanțare rămân reduse, fără un tipar constant, iar media națională reflectă o stabilizare relativă a pieței în ultimele săptămâni.

Dobânda ipotecară reprezintă costul perceput de creditor pentru împrumutul de bani și poate fi fixă sau variabilă. În cazul creditelor cu dobândă fixă, rata rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului, în timp ce creditele cu dobândă variabilă sunt ajustate periodic după o perioadă inițială stabilită.

În primii ani ai unui credit ipotecar, o parte mai mare din plată este direcționată către dobândă, urmând ca pe măsură ce timpul trece să crească ponderea rambursării principalului.

Evoluția ratelor este influențată atât de factori individuali, precum scorul de credit sau avansul, cât și de condițiile economice generale. În perioade de activitate economică puternică, dobânzile tind să crească, în timp ce în perioade de încetinire pot scădea pentru a stimula creditarea. În cazul refinanțărilor, nivelurile sunt de regulă apropiate de cele ale creditelor noi, iar diferențele depind de condițiile pieței și de costurile asociate procesului.