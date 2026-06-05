Piața imobiliară dă primele semne de revenire. Tranzacțiile au crescut la nivel național după opt luni de scăderi

Piața rezidențială din România a întrerupt seria de opt luni consecutive de declin și a revenit pe creștere în luna mai 2026. Potrivit unei analize realizate de Storia pe baza datelor ANCPI și INS, numărul tranzacțiilor cu unități individuale a crescut ușor la nivel național, în timp ce Bucureștiul a raportat un avans de aproape 16%, marcând a doua lună consecutivă de evoluție pozitivă.

Datele analizate de Storia arată că în Capitală au fost înregistrate în luna mai peste 3.900 de tranzacții cu unități individuale, cu 15,9% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția vine după creșterea de 2,2% consemnată în aprilie și confirmă o tendință pozitivă pe piața imobiliară bucureșteană.

La nivelul întregii țări au fost raportate aproape 12.400 de tranzacții, în creștere cu 0,1% față de luna mai 2025. Deși avansul este modest, el marchează prima creștere după opt luni consecutive de scădere.

„Analiza datelor oficiale publicate de ANCPI și INS arată că luna mai marchează o ușoară creștere a numărului de tranzacții la nivel național, după opt luni consecutive de scăderi. Seria de declin a început în august 2025, pe fondul modificărilor fiscale care au influențat piața rezidențială, iar datele din prezent arată că Bucureștiul se remarcă printr-o dinamică mai bună decât restul pieței. Vedem astfel semnale că interesul cumpărătorilor rămâne activ, chiar dacă piața continuă să fie influențată de factori fiscali și financiari”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Dintre marile județe ale țării, Timiș a înregistrat cea mai bună evoluție, cu peste 1.100 de tranzacții și o creștere anuală de 41%.

În schimb, alte piețe importante au continuat să scadă. Numărul tranzacțiilor s-a redus în Ilfov cu 2,4%, în Constanța cu 5,2%, în Cluj cu 6,2%, în Brașov cu 12,8%, iar în Iași cu 22,7%.

Sibiu a continuat să surprindă pozitiv. După avansul de 45% raportat în aprilie, județul a consemnat în luna mai o nouă creștere puternică, de aproape 27%, reușind să intre în top 10 județe după numărul tranzacțiilor.

Chiar dacă luna mai a adus primele semne de revenire, bilanțul începutului de an rămâne negativ.

În primele cinci luni din 2026 au fost înregistrate peste 61.700 de tranzacții cu unități individuale, cu aproape 12% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Capitala și județul Ilfov au raportat scăderi de aproximativ 7%, în timp ce Timiș a înregistrat un recul de 7,8%, iar Brașov de 8,4%. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Constanța, unde tranzacțiile s-au redus cu 32%, și în Cluj, unde declinul a fost de 17%.

Spre deosebire de tranzacțiile imobiliare, segmentul creditării ipotecare nu a reușit să își revină.

În luna mai au fost înregistrate la nivel național peste 6.700 de ipoteci active, cu 9,3% mai puține decât în aceeași lună din 2025. Bucureștiul a raportat o scădere de 4,2%, în timp ce Constanța și Timiș au fost printre puținele județe care au înregistrat creșteri.

Pentru primele cinci luni ale anului, numărul ipotecilor active s-a redus cu aproximativ 16% la nivel național, semn că dobânzile încă ridicate și incertitudinile economice continuă să afecteze apetitul pentru finanțare.

Pe segmentul dezvoltărilor imobiliare, datele indică o evoluție pozitivă.

În primele patru luni ale anului au fost autorizate la nivel național aproximativ 25.600 de locuințe, cu 18% mai multe comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Bucureștiul conduce detașat clasamentul, cu peste 5.300 de locuințe autorizate, de aproape patru ori mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Creșteri importante au fost raportate și în Ilfov (+58%), Brașov (+61%) și Timiș (+27%).

În schimb, Constanța a înregistrat o scădere de 32% a numărului de locuințe autorizate.

Analiza mai arată că moneda europeană, reperul principal în tranzacțiile imobiliare din România, a avut în luna mai o valoare medie de 5,2313 lei, în creștere cu 2,62% față de aprilie și cu 3,2% comparativ cu mai 2025.

Specialiștii consideră că evoluția cursului valutar, nivelul dobânzilor și măsurile fiscale vor continua să influențeze piața imobiliară în următoarele luni, chiar dacă datele din luna mai sugerează că interesul cumpărătorilor începe să se stabilizeze după perioada de încetinire din a doua parte a anului trecut.