Piața construcțiilor rămâne mult sub nivelul înregistrat în 2025. Numărul autorizaților de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut față de anul trecut

În luna iunie 2026 au fost eliberate 2.960 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 2,7% față de luna mai 2026, însă în scădere cu 15,5% comparativ cu iunie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În primele șase luni ale anului au fost emise 15.939 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 9,6% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Suprafața utilă totală aferentă autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale eliberate în iunie 2026 a fost de 975.756 metri pătrați, în creștere cu 18,2% față de luna mai. Din totalul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale, 68,7% au fost eliberate pentru construcții din mediul rural.

Pe ansamblu, în iunie 2026 au fost eliberate 2.960 de autorizații pentru clădiri rezidențiale și 557 pentru clădiri nerezidențiale. Pentru clădirile rezidențiale, suprafața utilă totală a fost de 975.756 mp, iar pentru cele nerezidențiale de 269.185 mp.

În mediul urban au fost emise 927 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu o suprafață utilă de 629.458 mp, în timp ce în mediul rural au fost eliberate 2.033 de autorizații, însumând 346.298 mp, potrivit datelor publicate de INS.

La clădirile nerezidențiale au fost eliberate 9 autorizații pentru clădiri administrative și 548 pentru alte clădiri nerezidențiale. În mediul urban au fost emise 204 autorizații nerezidențiale (7 administrative și 197 alte clădiri), iar în mediul rural 353 autorizații (2 administrative și 351 alte clădiri).

Comparativ cu luna mai 2026, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 78. Avansul a fost susținut de regiunile Sud-Muntenia (+52 autorizații), Nord-Est (+48), Nord-Vest (+45) și Sud-Vest Oltenia (+7). Scăderi s-au înregistrat în Sud-Est (-43), București-Ilfov (-22) și Vest (-9), în timp ce regiunea Centru a rămas la același nivel.

În cazul clădirilor nerezidențiale, în iunie 2026 au fost eliberate 557 autorizații, cu 4,6% mai puține decât în luna mai. Cu toate acestea, suprafața utilă totală a crescut cu 2,2%, respectiv cu 5.667 mp. Creșteri ale suprafeței utile s-au înregistrat în regiunile Nord-Vest (+17.387 mp), Nord-Est (+13.548 mp), Sud-Est (+6.398 mp) și București-Ilfov (+3.985 mp), în timp ce scăderi au fost consemnate în Sud-Muntenia (-18.722 mp), Vest (-13.360 mp), Centru (-3.120 mp) și Sud-Vest Oltenia (-449 mp).

Raportat la iunie 2025, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 545, iar suprafața utilă totală s-a redus cu 8,3%.

Din punct de vedere teritorial, diminuarea numărului de autorizații rezidențiale a fost înregistrată în Nord-Est (-174 autorizații), Vest (-145), Sud-Est (-85), Centru (-79), Sud-Muntenia (-39) și Nord-Vest (-39). Creșteri au fost raportate doar în București-Ilfov (+12) și Sud-Vest Oltenia (+4).

Și segmentul clădirilor nerezidențiale a înregistrat un recul față de iunie 2025. Numărul autorizațiilor a scăzut cu 17,7%, iar suprafața utilă totală cu 37,8%.

Reducerea suprafeței utile la autorizațiile pentru clădiri nerezidențiale, de 163.373 mp, a fost determinată de scăderile din București-Ilfov (-41.543 mp), Nord-Est (-36.562 mp), Vest (-32.880 mp), Centru (-23.558 mp), Sud-Vest Oltenia (-22.414 mp), Sud-Muntenia (-14.773 mp) și Nord-Vest (-2.144 mp). Singura regiune care a înregistrat o creștere a fost Sud-Est (+10.501 mp).

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 au fost eliberate 15.939 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 9,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Vest (-429 autorizații), Nord-Est (-400), Sud-Est (-293), Nord-Vest (-282), Sud-Muntenia (-232) și Centru (-147). Creșteri au fost consemnate în Sud-Vest Oltenia (+47 autorizații) și București-Ilfov (+36).

INS precizează că autorizația de construire reprezintă actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se aplică măsurile prevăzute de lege privind amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Regiunile de dezvoltare utilizate în statistică sunt: Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui), Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea), Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș), Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj), Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) și București-Ilfov (municipiul București și județul Ilfov).