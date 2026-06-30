Piața construcțiilor de locuințe continuă să încetinească în România. Numărul autorizațiilor a scăzut cu 14,3% față de anul trecut

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că, în luna mai 2026, au fost eliberate 2.882 de autorizații de construire pentru locuințe, în creștere cu 1,8% față de luna aprilie 2026, însă în scădere cu 14,3% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a ajuns la 12.979, înregistrând o diminuare de 8,2% față de perioada similară din 2025.

În luna mai 2026, suprafața utilă totală aferentă autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a fost de 825.798 metri pătrați, cu 3,3% mai mică decât în luna precedentă. Din totalul autorizațiilor eliberate pentru clădiri rezidențiale, 70,6% au vizat construcții în mediul rural.

Datele INS arată că în mediul urban au fost eliberate 846 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu o suprafață utilă totală de 450.435 metri pătrați, în timp ce în mediul rural au fost emise 2.036 de autorizații, aferente unei suprafețe utile de 375.363 metri pătrați.

Comparativ cu luna aprilie 2026, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 51 de unități. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate în regiunile București-Ilfov, cu 67 de autorizații suplimentare, și Nord-Vest, cu 37 de autorizații în plus. În schimb, au fost consemnate scăderi în regiunile Nord-Est (-19 autorizații), Vest (-16), Sud-Est (-13) și Centru (-5), în timp ce regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia au rămas la același nivel.

În ceea ce privește clădirile nerezidențiale, în luna mai 2026 au fost eliberate 584 de autorizații de construire, cu 6,2% mai multe decât în aprilie 2026. Suprafața utilă totală aferentă acestora a fost de 263.518 metri pătrați, în scădere cu 1,1% față de luna precedentă.

Comparativ cu aprilie 2026, suprafața utilă aferentă autorizațiilor pentru clădirile nerezidențiale a scăzut cu 3.045 de metri pătrați. Reduceri au fost înregistrate în regiunile Sud-Muntenia (-18.740 mp), Sud-Est (-13.445 mp), Sud-Vest Oltenia (-11.352 mp), Nord-Est (-7.698 mp) și Centru (-5.408 mp). În schimb, au fost consemnate creșteri în regiunile Vest (+19.776 mp), București-Ilfov (+17.567 mp) și Nord-Vest (+16.255 mp).

Raportat la luna mai 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 14,3%, însă suprafața utilă totală a crescut cu 9,7%. Diminuarea numărului de autorizații, respectiv cu 482 de unități, s-a reflectat în regiunile Nord-Est (-134 autorizații), Sud-Muntenia (-116), Nord-Vest (-85), Vest (-64), Sud-Est (-59), Centru (-43) și Sud-Vest Oltenia (-11). Singura regiune care a înregistrat o creștere a fost București-Ilfov, cu 30 de autorizații în plus.

În cazul clădirilor nerezidențiale, comparativ cu mai 2025, numărul autorizațiilor de construire a crescut cu 1,4%, însă suprafața utilă totală a scăzut cu 25,6%. Reducerea suprafeței utile, de 90.645 de metri pătrați, s-a manifestat în regiunile Nord-Est (-79.257 mp), Vest (-30.659 mp), Sud-Muntenia (-11.067 mp), Sud-Vest Oltenia (-7.448 mp) și Centru (-2.366 mp). Creșteri au fost consemnate în regiunile Sud-Est (+17.214 mp), Nord-Vest (+11.999 mp) și București-Ilfov (+10.939 mp).

În primele cinci luni ale anului 2026, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 8,2% comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 mai 2025. Scăderi au fost înregistrate în regiunile Vest (-284 autorizații), Nord-Vest (-243), Nord-Est (-226), Sud-Est (-208), Sud-Muntenia (-193) și Centru (-68). În același timp, regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov au consemnat creșteri de 43, respectiv 24 de autorizații.

Evoluția numărului de locuințe autorizate și a suprafeței utile aferente clădirilor rezidențiale în perioada mai 2025 – mai 2026 indică variații semnificative de la o lună la alta. Numărul locuințelor autorizate a evoluat de la 6.897 în mai 2025 la 8.030 în aprilie 2026 și 7.620 în mai 2026. În același interval, suprafața utilă a variat între 532.378 și 1.064.306 metri pătrați, ajungând la 825.798 metri pătrați în luna mai 2026.

Potrivit metodologiei INS, autorizația de construire reprezintă actul de autoritate emis de administrația locală, care asigură aplicarea prevederilor legale privind amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor. Regiunile de dezvoltare analizate includ județele grupate în cele opt regiuni statistice ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov.

INS precizează că datele aferente lunii mai 2026 vor fi disponibile și în baza de date TEMPO Online începând cu 30 iunie 2026, iar în publicația Buletin Statistic Lunar, cu termen de apariție 31 iulie 2026. Următorul comunicat referitor la autorizațiile de construire va fi publicat la 31 iulie 2026.