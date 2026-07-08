Bucureștiul are a patra cea mai redusă chirie industrială din Europa. Cât este chiria medie în Capitalăș

România își consolidează poziția pe harta logistică europeană, beneficiind de unele dintre cele mai reduse costuri de ocupare din regiune. Bucureștiul ocupă locul al patrulea în Europa în clasamentul celor mai accesibile piețe industriale, potrivit unui raport Cushman & Wakefield.

Piața logistică și industrială din România se numără printre cele mai competitive din Europa din perspectiva costurilor de ocupare chiria medie pentru spațiile industriale din București este de 4,8 euro/mp/lună, ceea ce plasează Capitala pe locul al patrulea în clasamentul celor mai reduse niveluri ale chiriilor dintre piețele europene analizate. Concluziile sunt prezentate în raportul global „Waypoint: Global Industrial Dynamics 2026”, realizat de Cushman & Wakefield, care analizează evoluțiile din 135 de piețe logistice și industriale la nivel mondial.

Raportul arată că, deși ritmul de creștere al chiriilor industriale s-a temperat pe numeroase piețe mature, cererea la nivel global rămâne susținută, fiind alimentată în principal de sectoarele e-commerce, distribuției de retail și producției. Totodată, documentul evidențiază că piețele din Europa Centrală și de Est, inclusiv Bucureștiul, continuă să atragă interesul companiilor care urmăresc optimizarea costurilor și consolidarea operațiunilor regionale.

La finalul anului 2025, România a înregistrat o creștere anuală a chiriilor industriale de aproximativ 2%, nivel apropiat de media globală de 2,2%. Potrivit raportului, această evoluție confirmă stabilitatea pieței locale într-un context în care numeroase piețe au intrat într-o etapă de normalizare, după majorările accelerate din ultimii ani.

Documentul mai relevă că nivelul chiriilor din București este semnificativ mai redus decât în marile centre logistice din Europa de Vest, precum Londra, Amsterdam sau Frankfurt, și se situează, de asemenea, sub nivelul înregistrat pe piețe concurente din regiune, precum Varșovia și Praga.

Raportul concluzionează că acest nivel competitiv al costurilor, împreună cu accesul la principalele coridoare comerciale europene, menține Bucureștiul printre principalele opțiuni ale companiilor care își optimizează rețelele logistice regionale.

Competitivitatea pieței locale este susținută și de costurile cu forța de muncă. Conform raportului, Bucureștiul se află în partea inferioară a clasamentului european privind costurile salariale din sectoarele logistic și de producție, ceea ce îi oferă un avantaj important în competiția regională pentru atragerea investițiilor industriale și logistice. În același timp, raportul, citând date ale Economic Research Institute, arată că salariile din aceste domenii au înregistrat una dintre cele mai dinamice creșteri din Europa Centrală și de Est, cu un avans cuprins între 7% și 12% în ultimele 12 luni.

Raportul evidențiază că energia joacă un rol tot mai important în deciziile privind amplasarea operațiunilor logistice și industriale. România se numără printre piețele europene cu costuri ridicate ale energiei electrice pentru utilizatorii industriali și a înregistrat una dintre cele mai importante creșteri anuale ale tarifelor în 2025. Cu toate acestea, documentul precizează că ponderea energiei în costul total de ocupare rămâne semnificativ mai redusă decât cea a chiriei și a costurilor salariale, astfel încât avantajul competitiv al pieței locale se menține.

În acest context, raportul mai arată că firmele acordă o importanță tot mai mare eficienței energetice a clădirilor, accesului la surse regenerabile și capacității proprietăților logistice de a integra soluții de automatizare și tehnologii care reduc costurile operaționale pe termen lung. Printre acestea se numără certificările verzi ale clădirilor, instalarea de panouri fotovoltaice și implementarea unor soluții de stocare a energiei la fața locului.

La nivel european, piața logistică rămâne în prezent favorabilă chiriașilor, însă, potrivit estimărilor Cushman & Wakefield, disponibilitatea spațiilor se va reduce treptat în următorii ani, pe fondul stabilizării sau scăderii ratelor de neocupare și al unui ritm mai moderat de dezvoltare a noilor proiecte.

În acest context, raportul arată că orașe precum Bucureștiul sunt bine poziționate pentru a beneficia de strategiile de diversificare și regionalizare adoptate de companii, oferind un echilibru atractiv între costuri, disponibilitatea forței de muncă și accesul la principalele piețe europene.

Ștefan Surcel, Head of Industrial Agency în cadrul Cushman & Wakefield Echinox, a declarat că datele din raportul „Waypoint” confirmă consolidarea poziției României ca una dintre cele mai competitive piețe logistice din Europa Centrală și de Est. Surcel a subliniat că Bucureștiul continuă să ofere un raport favorabil între costurile de ocupare, disponibilitatea forței de muncă și accesul la principalele coridoare comerciale europene, factori care au o importanță tot mai mare în strategiile companiilor de optimizare a lanțurilor de aprovizionare.

Totodată, Surcel a arătat că deciziile privind ocuparea spațiilor logistice nu mai sunt influențate exclusiv de nivelul chiriei, ci și de criterii precum eficiența energetică, sustenabilitatea clădirilor, accesul la energie și capacitatea spațiilor de a integra tehnologii de automatizare. În opinia sa, aceste tendințe creează oportunități importante pentru dezvoltarea pieței industriale și logistice din România în următorii ani.

„Datele raportului Waypoint confirmă faptul că România îşi consolidează poziţia ca una dintre cele mai competitive pieţe logistice din Europa Centrală şi de Est. Bucureştiul continuă să ofere un raport foarte bun între costurile de ocupare, disponibilitatea forţei de muncă şi accesul la principalele coridoare comerciale europene, aspecte care cântăresc tot mai mult în strategiile companiilor care îşi optimizează lanţurile de aprovizionare. În acelaşi timp, observăm că deciziile de ocupare nu mai sunt influenţate exclusiv de nivelul chiriei, ci şi de factori precum eficienţa energetică, sustenabilitatea clădirilor, accesul la energie şi capacitatea spaţiilor logistice de a integra tehnologii de automatizare. Aceste tendinţe creează oportunităţi importante pentru dezvoltarea pieţei industriale şi logistice din România în următorii ani”, a punctat Surcel.

La nivel global, comerțul electronic continuă să reprezinte principalul motor al cererii pentru spații logistice și industriale, urmat de sectoarele distribuției de retail și producției generale. Potrivit raportului, noi surse de cerere sunt generate și de domenii precum energia, tehnologia avansată și producția industrială, care susțin perspectivele favorabile ale piețelor logistice din Europa și din regiunea Europei Centrale și de Est.

Raportul „Waypoint: Global Industrial Dynamics 2026” analizează evoluțiile din 135 de piețe logistice și industriale din America de Nord și de Sud, Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia-Pacific, evaluând indicatori precum costurile operaționale, nivelul chiriilor, costurile cu forța de muncă, prețurile energiei și perspectivele cererii pe termen mediu.

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