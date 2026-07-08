Datele BNR arată o transformare neașteptată în sistemul bancar: cine deține acum cea mai mare parte din capital

Capitalul românesc a ajuns să reprezinte 36,8% din activele sistemului bancar din România în 2025, față de 11,8% înainte de criza financiară din 2008, potrivit datelor finale prezentate de Banca Națională a României. Băncile cu capital străin controlează în prezent 63,2% din activele sistemului bancar autohton.

Activele totale ale sectorului bancar au ajuns la 958 de miliarde de lei, iar capitalul social al instituțiilor de credit a crescut la 32 de miliarde de lei, conform datelor centralizate de banca centrală.

Structura sistemului bancar s-a modificat semnificativ față de perioada de dinaintea crizei financiare. În 2008, băncile cu capital străin dețineau 88,2% din activele sistemului bancar românesc, în timp ce instituțiile cu capital autohton aveau o pondere de 11,8%.

În ultimul deceniu, ponderea activelor controlate de bănci cu capital străin s-a redus până la 63,2% în 2025. Evoluția a fost influențată de intrarea unor noi sucursale pe piață, dar și de procesele de consolidare prin care a trecut sectorul bancar.

Evoluția raportului dintre capitalul românesc și cel străin a devenit un subiect urmărit în perioadele de instabilitate economică, pe fondul discuțiilor privind dependența de grupurile financiare externe. Mai multe state europene au urmărit creșterea rolului capitalului național în sectorul bancar.

Banca Națională a României a susținut dezvoltarea capitalului autohton în sistemul bancar, iar instituțiile cu capital românesc, atât public, cât și privat, au ajuns să dețină aproape 40% din activele totale ale sectorului.

Grupurile financiare din Austria, Italia, Franța și Olanda continuă să fie principalii actori străini de pe piața bancară românească, acestea controlând cea mai mare parte a activelor deținute de capitalul extern.

Dacă analiza este făcută după nivelul capitalurilor proprii, situația este diferită. Băncile cu capital românesc dețin 57,4% din capitalul sistemului bancar, în timp ce instituțiile cu capital străin au o pondere de 42,6%. Această modificare este legată de creșterea capitalului instituțiilor de credit aflate în proprietatea statului, a căror pondere a urcat de la 12,6% la 19,7%, potrivit datelor BNR.

Mai mult, sectorul bancar românesc a încheiat anul 2025 cu un profit net de 15,44 miliarde de lei, cu 1,24 miliarde de lei mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 8,8%.

Potrivit raportului anual al BNR, cele 29 de instituții de credit active pe piața românească la finalul anului trecut au avut rezultate diferite. Un număr de 21 de bănci au raportat profituri cumulate de 15,82 miliarde de lei, iar opt instituții au înregistrat pierderi totale de aproximativ 380 de milioane de lei.

Creșterea profitului a fost susținută în principal de rezultatul operațional, însă a fost influențată de majorarea costurilor asociate riscurilor. Ajustările pentru deprecierea activelor financiare au crescut cu peste 54%, de la 1,8 miliarde de lei în 2024 la aproape 2,8 miliarde de lei în 2025.

BNR a transmis: „Profitabilitatea asigură o bună capacitate de absorbție a unor eventuale șocuri, în special în actualul context macroeconomic și geopolitic, marcat de un grad ridicat de incertitudine”.

Activele nete ale sistemului bancar au ajuns la 957,4 miliarde de lei la finalul anului 2025, în creștere cu 8,6% față de anul anterior. Ritmul de creștere a fost însă mai redus comparativ cu anii precedenți, după avansuri de 14,6% în 2023 și 9,8% în 2024.

Anul 2025 a fost marcat de mai multe operațiuni de consolidare în sectorul bancar. Printre acestea s-au numărat integrarea OTP în Banca Transilvania, fuziunea Alpha Bank România cu UniCredit, integrarea First Bank în Intesa Sanpaolo și transformarea Credit Europe în Nexent Bank.

Tot în 2025 au început activitatea operațională Banca de Investiții și Dezvoltare și sucursala PKO Bank Polski, în timp ce Aedificium Banca pentru Locuințe și-a încetat activitatea.