Românii au la dispoziție zeci de joburi. Lista domeniilor unde se fac cele mai multe angajări

Angajatorii din România au declarat 30.426 de locuri de muncă vacante la nivel național, iar alte 205 posturi sunt disponibile în țările din Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei EURES România, potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Oferta de pe piața muncii include posturi pentru mai multe categorii profesionale, cele mai multe locuri fiind disponibile pentru conducători auto de transport rutier, unde sunt vacante 2.865 de poziții. Pe lista domeniilor cu cele mai multe oportunități se află și activitățile de curierat, cu 1.786 de posturi, precum și muncă de manipulare a mărfurilor, pentru care sunt disponibile 1.547 de locuri.

Un număr important de angajări sunt disponibile și pentru muncitori necalificați în domeniul construcțiilor și al activităților conexe. Astfel, sunt oferite 1.342 de posturi pentru muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, precum și 1.077 de locuri pentru muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor.

Alte ocupații pentru care există cerere mare sunt:

agent de securitate, cu 825 de locuri vacante,

muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, cu 754 de posturi,

ajutor bucătar, cu 742 de locuri,

fierar betonist, cu 492 de posturi,

dulgher (exclusiv restaurator), cu 479 de locuri disponibile.

Din totalul posturilor declarate vacante de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.051 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Printre acestea se regăsesc poziții pentru ingineri din diferite domenii de activitate, consilieri, experți, inspectori, referenți, economiști în economie generală, specialiști în diverse domenii, manageri și medici cu diferite specializări.

Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 6.172 de locuri de muncă. Acestea includ posturi precum lucrător comercial, vânzător, casier, funcționar informații clienți sau asistent medical generalist.

Alte 7.933 de locuri de muncă sunt adresate persoanelor cu studii profesionale. În această categorie se regăsesc ocupații precum conducător auto transport rutier, fierar betonist, sudor, dulgher (exclusiv restaurator) și electrician în construcții.

Restul de 14.270 de posturi sunt destinate persoanelor fără studii sau celor cu studii primare ori gimnaziale. Printre locurile disponibile pentru această categorie se numără cele de curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, manipulant mărfuri și agent de securitate.

Prin intermediul rețelei EURES România sunt disponibile 205 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European. Cele mai multe posturi sunt oferite în Malta, unde angajatorii caută 79 de persoane pentru ocupații precum factor poștal, coordonator logistică și achiziții, medic veterinar acvacultură și tehnician de proces.

Alte oportunități de angajare sunt disponibile în Norvegia, unde sunt oferite 45 de locuri de muncă pentru lucrător în producție în domeniul prelucrării somonului. În Olanda sunt disponibile 31 de posturi pentru mecanic de camioane, șofer de camion, șofer de autobuz, inspector veterinar și mecanic de asamblare.

În Suedia sunt vacante 20 de locuri de muncă pentru șofer de autobuz, iar în Irlanda sunt disponibile 14 posturi pentru îngrijitor persoane și muncitor în construcții.

Lista ofertelor externe mai include Germania, cu 10 locuri de muncă pentru lucrător ajutor în podgorie, Danemarca, unde sunt disponibile 5 posturi pentru operator la prelucrarea materialelor compozite (laminator), precum și Estonia, unde este vacant un loc de muncă pentru operator mașini agricole.