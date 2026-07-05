Numărul contractelor de muncă active din România a scăzut în 2025. Peste 249.000 de contracte au dispărut într-un singur an

Numărul contractelor individuale de muncă active din România a înregistrat o scădere la finalul anului 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Statisticile arată că, la sfârșitul anului trecut, în sistemul informatic ReGes/Revisal erau înregistrate 6.477.997 de contracte individuale de muncă active, cu 249.374 mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024.

Și numărul salariaților activi a consemnat o reducere semnificativă. Astfel, dacă în decembrie 2024 erau înregistrați 5.723.515 salariați activi, la sfârșitul anului 2025 numărul acestora a scăzut la 5.586.187, ceea ce reprezintă o diminuare de 137.328 de persoane, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS).

Datele oficiale arată că majoritatea covârșitoare a contractelor individuale de muncă active, respectiv peste 92,5%, erau încheiate pe durată nedeterminată. La 31 decembrie 2025, numărul acestora ajungea la 5.995.577, în timp ce contractele pe durată determinată totalizau 482.420.

În ceea ce privește contractele de muncă pe durată nedeterminată, cele mai multe au fost încheiate pentru normă întreagă. Astfel, 5.286.096 de contracte prevedeau un program complet de lucru, în timp ce 709.481 de contracte erau încheiate cu timp parțial.

În cazul contractelor individuale de muncă pe durată determinată, 252.340 erau contracte cu normă întreagă, iar 230.080 prevedeau un program de lucru cu timp parțial.

Statisticile publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale evidențiază astfel o reducere atât a numărului de contracte individuale de muncă active, cât și a numărului total de salariați activi înregistrați în sistemul ReGes/Revisal la finalul anului 2025.

ReGes/Revisal este sistemul informatic național prin care angajatorii din România înregistrează și gestionează datele referitoare la raporturile de muncă ale salariaților. Acesta este administrat de autoritățile din domeniul muncii și reprezintă baza oficială de date care conține informații despre contractele individuale de muncă, precum data angajării, tipul contractului, durata acestuia, norma de lucru, funcția ocupată sau încetarea raporturilor de muncă.

Sistemul a funcționat timp de mulți ani sub denumirea de Revisal (Registrul general de evidență a salariaților), fiind utilizat de milioane de angajatori și salariați. În ultimii ani, autoritățile au început implementarea unei versiuni modernizate, denumită ReGes, care urmărește digitalizarea și simplificarea proceselor de raportare și administrare a relațiilor de muncă. Datele din acest sistem sunt utilizate pentru monitorizarea pieței muncii, elaborarea politicilor publice și verificarea respectării legislației muncii.