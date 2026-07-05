Datoria SUA a ajuns la 39.000 de miliarde de dolari. Economiștii avertizează asupra riscurilor pe termen lung

Datoria publică a Statelor Unite a fost, timp de peste două secole, unul dintre pilonii puterii economice americane. Astăzi însă, pe fondul creșterii accelerate a împrumuturilor și a costurilor tot mai mari cu dobânzile, economiștii avertizează că această forță s-ar putea transforma într-o vulnerabilitate majoră.

Începuturile sistemului financiar american pot fi urmărite până în anul 1790, când primul secretar al Trezoreriei SUA, Alexander Hamilton, a propus consolidarea tuturor datoriilor acumulate în timpul Războiului de Independență, potrivit unei analize publicate de Fortune.

La acea vreme, atât Congresul Continental, cât și statele americane contractaseră împrumuturi importante pentru finanțarea conflictului cu Imperiul Britanic.

Planul lui Hamilton prevedea ca noul guvern federal să preia toate aceste datorii și să le transforme într-o datorie națională unică. În același timp, Statele Unite și-au asumat rambursarea integrală a obligațiilor, într-un moment în care mulți investitori se așteptau la un default sau la reducerea valorii creanțelor.

Această decizie a contribuit la consolidarea credibilității financiare a Statelor Unite. Cererea pentru obligațiunile americane a crescut rapid, iar acestea au început să fie tranzacționate inclusiv pe piețele europene, permițând guvernului să se împrumute în condiții mai avantajoase pentru finanțarea unor proiecte importante, precum achiziția teritoriului Louisiana.

În prezent, obligațiunile emise de Trezoreria SUA sunt considerate printre cele mai sigure active financiare din lume și reprezintă un element esențial al sistemului financiar internațional.

Acestea sunt deținute de bănci centrale, instituții financiare și companii din întreaga lume și contribuie la menținerea statutului dolarului american ca principală monedă de rezervă internațională.

Acest avantaj a permis Statelor Unite să se împrumute, timp de decenii, la costuri relativ reduse, chiar și în perioade în care deficitul bugetar a continuat să crească.

Situația s-a schimbat însă în ultimii ani. Datoria publică americană a ajuns la aproximativ 39.000 de miliarde de dolari, iar datoria deținută de investitori este echivalentă cu întreaga economie a țării.

În același timp, costurile anuale cu plata dobânzilor au urcat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, depășind bugetul destinat apărării.

Creșterea accelerată a datoriei din ultimele două decenii a alimentat avertismente privind sustenabilitatea finanțelor publice, în condițiile în care reducerile de taxe au diminuat veniturile bugetare, iar programele sociale precum Social Security și Medicare continuă să genereze cheltuieli tot mai mari.

Chiar și în aceste condiții, investitorii continuă să cumpere obligațiuni americane, deși unele licitații recente au necesitat randamente mai ridicate pentru a atrage suficient interes din partea pieței.

Modelul Penn Wharton Budget estimează că limita de sustenabilitate a datoriei federale s-ar situa la peste 210% din produsul intern brut.

Dincolo de acest nivel, economiștii apreciază că veniturile fiscale nu ar mai putea acoperi costurile dobânzilor în condiții acceptabile pentru investitori, ceea ce ar putea conduce la incapacitate de plată asupra obligațiunilor emise de Trezorerie sau asupra unor programe sociale.

În prezent, raportul dintre datoria publică și PIB este de aproximativ 100%, iar estimările Congressional Budget Office indică atingerea unui nivel de aproximativ 175% până în 2056.

Totuși, dacă cheltuielile din sistemul de sănătate vor continua să crească într-un ritm mai rapid decât estimările actuale, acest prag ar putea fi atins mai devreme.

Potrivit modelului Penn Wharton Budget, Statele Unite ar putea ajunge la limita de sustenabilitate în aproximativ 25 de ani într-un scenariu de creștere economică redusă, în 22 de ani într-un scenariu moderat și în aproximativ 19 ani într-un scenariu de creștere mai ridicată.

În plus, autorii analizei estimează că, dacă evoluția costurilor din sănătate va urma ritmul istoric, există o probabilitate de 25% ca această limită să fie atinsă în numai 14 ani.