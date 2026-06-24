Risc similar crizei financiare din 2008. Avertismentul Băncii Franței: Datoriile private au ajuns la 1.500 de miliarde de dolari

Banca Franței a lansat un avertisment privind apariția unor semnale care amintesc de perioada premergătoare crizei financiare globale din 2008. Instituția atrage atenția asupra creșterii rapide a pieței creditelor private și asupra dificultăților de evaluare a riscurilor asociate acestora.

Potrivit oficialilor băncii centrale franceze, valoarea acestei piețe a ajuns la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, un nivel comparabil cu cel al creditelor ipotecare subprime înaintea crizei financiare mondiale.

Agnès Bénassy-Quéré, al doilea viceguvernator al Băncii Franței, a declarat că instituția observă reapariția unor elemente care amintesc de criza financiară din trecut, transmite Le Figaro.

Potrivit acesteia, piața creditelor private a ajuns la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, un nivel apropiat de dimensiunea pieței creditelor ipotecare subprime din anul 2006. Oficialul a precizat însă că economia globală este astăzi semnificativ mai mare decât în urmă cu două decenii, astfel încât impactul relativ al acestor credite este mai redus.

Creditele private reprezintă finanțări acordate companiilor de către investitori sau fonduri specializate, în afara sistemului bancar tradițional. În ultimul deceniu, acest segment a cunoscut o expansiune accelerată, în special în Statele Unite.

Raportul privind stabilitatea financiară prezentat de Banca Franței evidențiază faptul că piața creditelor private este dificil de evaluat din cauza gradului redus de transparență.

Instituția atrage atenția asupra fenomenului de securitizare, prin care creditele sunt grupate și transformate în produse financiare care pot fi vândute ulterior investitorilor. Acest proces transferă riscurile între diferiți participanți la piață și face mai dificilă identificarea expunerilor reale.

Potrivit oficialilor francezi, această situație poate genera neîncredere în perioade de tensiune financiară, într-un mod asemănător celui observat în timpul crizei din 2008.

Cu toate acestea, Banca Franței subliniază că există și diferențe importante față de perioada care a precedat colapsul pieței ipotecare americane. Instituțiile expuse la aceste credite nu sunt puternic îndatorate, iar expunerea sectorului financiar francez este limitată. Pentru companiile de asigurări, aceasta este estimată la aproximativ 1% din active, iar pentru bănci nivelul este chiar mai redus.

Raportul menționează că piața creditelor private traversează o perioadă de neîncredere încă de la sfârșitul anului 2025, în special în Statele Unite.

Investitorii sunt preocupați de posibilitatea creșterii ratelor de neplată în rândul companiilor din sectorul software. În plus, Banca Franței observă că o parte tot mai mare a finanțărilor private este direcționată către companii implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Instituția avertizează că o eventuală reducere a estimărilor privind veniturile din acest sector ar putea afecta semnificativ valoarea activelor finanțate prin credite private.

Pe lângă piața creditelor private, Banca Franței și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la evoluția burselor americane.

Potrivit raportului, piețele de acțiuni din Statele Unite sunt susținute în mare măsură de performanța unui număr restrâns de companii tehnologice. Această concentrare face ca piețele să fie vulnerabile la o eventuală schimbare bruscă de sentiment din partea investitorilor.

Oficialii francezi avertizează că o corecție importantă a evaluărilor din sectorul tehnologic ar putea avea efecte asupra întregului sistem financiar internațional.

Raportul Băncii Franței evidențiază și creșterea rolului fondurilor alternative, cunoscute și sub denumirea de hedge funds, pe piața obligațiunilor guvernamentale franceze.

Instituția observă că aceste fonduri de investiții au devenit participanți tot mai importanți în finanțarea datoriei publice a Franței, ceea ce adaugă un nou element de monitorizat în evaluarea stabilității financiare.

În acest context, Banca Franței consideră că evoluțiile de pe piața creditelor private, dependența burselor de câteva companii tehnologice și rolul tot mai mare al fondurilor speculative reprezintă factori care necesită o atenție sporită din partea autorităților de supraveghere financiară.