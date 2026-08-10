Revolut face un pas major pe piața bancară din Europa. Ce urmează pentru milioane de clienți

Revolut a anunțat luni, 10 august, că Revolut Bank S.A. a obținut o licență bancară completă, în urma unei evaluări comune realizate de Autoritatea de Control Prudențial și Rezoluție din Franța (ACPR) și Banca Centrală Europeană (BCE). Decizia a fost adoptată oficial de Consiliul guvernatorilor BCE. Noua entitate va începe să furnizeze servicii în Franța, iar ulterior activitatea va fi extinsă în alte piețe importante din Europa.

Revolut își reorganizează activitatea bancară europeană după ce Revolut Bank S.A. a primit licența bancară completă, compania urmând să opereze pe continent prin două entități bancare. Fintech-ul britanic are peste 75 de milioane de clienți la nivel global, iar noua autorizare îi permite să își dezvolte operațiunile în Europa de Vest.

Licența a fost acordată după evaluarea comună realizată de ACPR, autoritatea franceză de reglementare prudențială, și Banca Centrală Europeană. Decizia a fost adoptată oficial de Consiliul guvernatorilor BCE.

Revolut Bank S.A. va începe treptat să furnizeze servicii clienților europeni. Franța va fi prima piață vizată, iar în etapele următoare activitatea noii entități va fi extinsă în Germania, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania.

Entitatea lituaniană Revolut Bank UAB își va păstra rolul în operațiunile companiei și va continua să deservească celelalte țări din Spațiul Economic European. Revolut va funcționa astfel în Europa cu două baze operaționale, model conceput pentru a răspunde dimensiunii la care au ajuns activitățile grupului pe continent.

Atât Revolut Bank UAB, cât și Revolut Bank S.A. vor fi supravegheate de Banca Centrală Europeană și de autoritățile naționale competente.

Noua structură ar urma să permită companiei să adapteze mai rapid produsele la particularitățile piețelor în care activează și să își consolideze relațiile bancare locale. Revolut urmărește, de asemenea, o apropiere mai mare de clienți, de specialiști și de ecosistemele financiare din fiecare țară.

Europa de Vest reprezintă în prezent cea mai mare regiune pentru Revolut și, în același timp, zona cu cea mai rapidă dezvoltare a companiei. Aproximativ 30 de milioane de clienți ai fintech-ului se află în această parte a continentului.

Creșterea s-a accelerat în ultimul an, când aproape opt milioane de persoane din Europa de Vest și-au deschis conturi Revolut.

În aceeași regiune se dezvoltă și Revolut Business, platforma companiei destinată mediului de afaceri. Serviciile sunt utilizate de sute de mii de afaceri din Europa, de la liber-profesioniști până la companii mari.

Licența obținută în Franța îi permite companiei să își dezvolte serviciile pentru acești clienți în baza cerințelor operaționale și de reglementare aplicabile noii entități. Revolut urmărește să își consolideze poziția pe piața bancară europeană prin produse adaptate la nivel local, respectarea standardelor impuse de autoritățile de reglementare și dezvoltarea continuă a portofoliului.

Strategia companiei presupune combinarea capacității de dezvoltare oferite de tehnologie cu standardele și cerințele specifice sectorului bancar. Revolut își extinde astfel infrastructura reglementată în paralel cu dezvoltarea operațiunilor pe noi piețe.

Compania deține licențe bancare de ambele părți ale Atlanticului și este prezentă în 40 de piețe. Revolut, fondată în Europa, urmărește prin această strategie să își consolideze poziția de grup bancar cu prezență internațională.

Nik Storonsky, fondator și director executiv al Revolut, susține că noua licență creează baza pentru următoarea etapă de dezvoltare a serviciilor bancare în Europa de Vest.

„Această licență pune bazele pentru dezvoltarea următoarei generații de servicii bancare pentru mai mult de 30 de milioane de clienți în Europa de Vest. Franța a devenit un centru financiar de top, datorită unui ecosistem financiar dinamic și a unui cadru de reglementare robust. Este platforma perfectă pentru a accelera următoarea etapă de dezvoltare a Revolut și ne aduce cu un pas mai aproape de obiectivul nostru de a deveni una dintre cele mai mari și fiabile bănci din Europa”, a declarat Storonsky.

Noua autorizare reprezintă și o etapă importantă în dezvoltarea Revolut ca grup bancar, compania punând accent pe respectarea standardelor de guvernanță, reglementare și conformitate în relația cu autoritățile europene.

Frédéric Oudéa, președintele Consiliului de Administrație al Revolut în Europa de Vest, a subliniat importanța colaborării cu autoritățile franceze și europene în procesul de dezvoltare a noii structuri.

„Această licență reprezintă un pas semnificativ în evoluția Revolut ca grup bancar și reflectă angajamentul nostru pe termen lung de a clădi o bancă ce respectă cele mai înalte standarde de guvernanță, reglementare și conformitate, prin intermediul unei interacțiuni constructive cu autoritățile franceze și europene. Această bază solidă ne va ajuta să căpătăm încrederea clienților, a instituțiilor de reglementare și a partenerilor din întreaga regiune”, a declarat Frédéric Oudéa.

Trecerea la modelul cu două baze operaționale nu modifică planurile Revolut Bank UAB pentru Lituania și pentru celelalte state ale Uniunii Europene aflate în afara regiunii Europei de Vest. Portofoliul de produse aflat în pregătire și proiectele de dezvoltare ale entității lituaniene vor continua conform strategiei existente.

Kuba Fast, CEO al Revolut Bank UAB, a precizat că Lituania își păstrează rolul important în structura companiei și că schimbarea nu va avea efecte asupra angajaților și clienților de pe această piață.