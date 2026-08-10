BYD dă peste cap clasamentul din România. Brandul chinezesc urcă în Top 5 la mașinile electrificate

BYD a urcat pe locul 5 în România în clasamentul autoturismelor electrice și plug-in hybrid înmatriculate în iulie 2026, după ce a înregistrat 672 de unități și o cotă de piață de 5,72%. După primele șapte luni ale anului, producătorul ocupă poziția a opta în același segment, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Compania este singurul brand chinezesc prezent în Top 10 al pieței EV și PHEV din România în perioada ianuarie-iulie.

BYD a ajuns în iulie 2026 pe locul 5 la nivel național în segmentul autoturismelor EV și PHEV, după înmatricularea a 672 de vehicule. Volumul înregistrat în această lună i-a asigurat producătorului o cotă de 5,72% din piața românească aferentă celor două categorii de motorizare.

Rezultatul lunar indică o consolidare a poziției producătorului pe piața locală, într-un segment în care sunt prezente mărci auto cu o activitate îndelungată în România. Compania își bazează oferta locală pe modele complet electrice și plug-in hybrid.

Datele pentru primele șapte luni ale anului arată că avansul din iulie vine după o creștere treptată a volumelor. În perioada ianuarie-iulie 2026 au fost înmatriculate în România 2.812 autoturisme BYD, echivalentul unei cote de piață de 3,67%.

În clasamentul cumulat al înmatriculărilor de autoturisme EV și PHEV din România, BYD se situează pe poziția a opta după primele șapte luni ale anului, conform datelor APIA.

Poziția obținută plasează compania în Top 10 al mărcilor din acest segment și o face singurul brand chinezesc prezent între primii zece producători. Compania concurează astfel pe piața locală cu constructori auto internaționali care au rețele și operațiuni dezvoltate de mai mulți ani în România.

Reprezentanții companiei atribuie rezultatele din iulie atât portofoliului de modele, cât și tehnologiilor și nivelului de echipare oferite pe piața locală.

„Rezultatele lunii iulie arată că BYD câștigă rapid încrederea clienților din România. Locul 5 într-o singură lună și intrarea în Top 10 după primele șapte luni ale anului sunt rezultate concrete, obținute prin produse competitive, tehnologie avansată și o ofertă care livrează mai multă valoare pentru suma investită de clienți. Nu ne-am propus să vindem preț, ci autovehicule foarte bune. Ne lăsăm munca și rezultatele să vorbească, iar direcția este clară: vom continua să construim rapid, disciplinat și cu ambiția de a deveni un reper al pieței auto din România”, a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România.

Evoluția înmatriculărilor din iulie este pusă de companie și pe seama interesului manifestat de cumpărătorii români pentru modelele electrice și plug-in hybrid. Strategia comercială a producătorului urmărește să combine tehnologia proprie cu dotările și raportul dintre echipare și preț.

Oferta pentru România include ambele tipuri de propulsie, într-o perioadă în care constructorii încearcă să răspundă unor categorii diferite de clienți: de la cei care aleg un automobil complet electric până la cumpărătorii care preferă o soluție plug-in hybrid.

Creșterea volumelor este însoțită și de dezvoltarea structurii locale care gestionează operațiunile comerciale ale producătorului.

Operațiunile BYD România au fost dezvoltate în paralel cu extinderea comercială, echipa locală fiind coordonată direct de Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România și Bulgaria.

Structura de vânzări și marketing numără aproximativ 10 specialiști și gestionează dezvoltarea companiei pe piața românească. Echipa acoperă domenii precum vânzările, produsul, resursele umane, logistica și analiza de business.

Activitatea acesteia include dezvoltarea operațiunilor locale, extinderea rețelei comerciale, consolidarea portofoliului de modele și implementarea strategiei de vânzări pentru România. Compania operează astfel cu o structură locală compactă în raport cu rețelele dezvoltate de constructorii consacrați pe piața autohtonă.

Planurile pentru piața românească prevăd continuarea investițiilor în operațiunile locale și extinderea prezenței comerciale. Producătorul urmărește totodată dezvoltarea serviciilor destinate clienților atât în etapa de vânzare, cât și după achiziționarea automobilelor.

Strategia companiei vizează construirea unei rețele cu acoperire națională, care să poată susține creșterea volumelor de autoturisme comercializate. Extinderea infrastructurii comerciale și a serviciilor post-vânzare este prevăzută pentru a asigura accesul clienților din mai multe regiuni ale țării la modelele și serviciile producătorului.