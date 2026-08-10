Începe o etapă importantă pe A8. Ce teste se fac lângă viitorul pasaj de 702 de metri

Constructorul lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a început testele pe piloți de probă, etapă necesară în procesul de proiectare a tronsonului cu o lungime de 14,4 kilometri. Încercările sunt realizate pentru verificarea soluțiilor tehnice înainte de derularea lucrărilor de execuție.

Testele urmăresc verificarea dimensionării fundațiilor și a capacității maxime de preluare a încărcăturilor. Sunt analizate atât încărcarea maximă pe care o poate prelua pilotul, cât și deformarea acestuia, care trebuie să se mențină în limitele admisibile.

Un alt obiectiv este verificarea ipotezelor geotehnice și validarea tehnologiei de execuție. În același timp, încercările permit controlul calității execuției piloților de fundare.

Testele se desfășoară în amplasamentul lucrării, în zona localității Lăzarea, din județul Harghita, în apropierea viitorului pasaj peste linia de cale ferată. Pasajul va avea o lungime de 702 metri și reprezintă cea mai complexă structură de pe traseul lotului 1D Joseni-Ditrău, potrivit celor relatate de cnir.ro.

Piloții de fundare sunt supuși unor solicitări de compresiune, iar testele se realizează prin aplicarea unei încărcări axiale. Pentru efectuarea încercărilor, pilotul este încărcat cu o greutate prestabilită de 6320 kN, echivalentul a 650 de tone-forță.

Prin aceste încercări sunt verificate comportarea pilotului și capacitatea acestuia de a prelua încărcarea stabilită. Rezultatele testelor sunt utilizate pentru verificarea soluțiilor de fundare și a ipotezelor luate în calcul pentru realizarea lucrării.

Zona aleasă pentru efectuarea testelor este legată de una dintre structurile importante prevăzute pe traseul autostrăzii. Viitorul pasaj peste calea ferată din zona Lăzarea va avea 702 metri, fiind cea mai complexă structură de pe acest lot.

În paralel cu încercările pe piloții de probă, pe lotul 1D continuă lucrările pregătitoare. Autorizația de Construire pentru acest tronson a fost eliberată luna trecută, iar constructorul desfășoară mai multe activități necesare pentru etapele următoare ale proiectului.

Printre lucrările aflate în desfășurare se numără realizarea carcaselor de armătură pentru piloții forați. Acestea sunt pregătite pentru lucrările de fundare aferente structurilor prevăzute pe traseul lotului.

În același timp, constructorul lucrează la confecționarea grinzilor prefabricate. Aceste elemente vor fi utilizate pentru structurile de pe traseul autostrăzii, în funcție de soluțiile tehnice prevăzute în proiect.

Continuă și amenajarea zonelor în care urmează să fie construite cele 18 poduri și pasaje prevăzute pe lot. Proiectul include, de asemenea, trei ecoducte destinate asigurării permeabilității pentru animale.

Pe șantier sunt realizate și lucrări de decapare a stratului vegetal. Aceste intervenții fac parte din lucrările pregătitoare desfășurate pe tronsonul pentru care a fost emisă Autorizația de Construire.

Lotul 1D Joseni-Ditrău face parte din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț și are o lungime de 14,4 kilometri. În etapa actuală, pe lângă testele efectuate asupra piloților de probă, sunt continuate activitățile pregătitoare pentru viitoarele lucrări de construcție.

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului are o valoare de 911 milioane de lei. Durata totală prevăzută pentru realizarea lucrărilor este de 34 de luni.

Din această perioadă, 10 luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor. Pe măsura derulării etapelor proiectului sunt realizate testele și lucrările pregătitoare aferente structurilor și fundațiilor prevăzute pe traseul lotului.