A8, Tronsonul 2: CNIR a atribuit contractul pentru supervizarea lucrărilor Târgu Frumos–Lețcani

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, vineri, 10 iulie, că a atribuit firmei TECNIC Consulting Engineering Romania contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție aferente Tronsonului 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, vineri, 10 iulie, că a atribuit firmei TECNIC Consulting Engineering Romania contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe Tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni. Oferta câștigătoare are o valoare de 35,6 milioane de lei, fără TVA, iar contractul va putea fi semnat dacă, în termen de 10 zile, nu vor fi depuse contestații.

CNIR a precizat că supervizorul va asigura managementul contractului pe întreaga perioadă de implementare, astfel încât proiectul să fie finalizat la termen, în limita valorii stabilite prin contractul de proiectare și execuție și la standardele de calitate asumate, cu respectarea normativelor și a prevederilor legale în vigoare.

Pe traseul Tronsonului 2 Târgu Frumos–Lețcani al Autostrăzii „Unirii” A8 urmează să fie construite 33 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 7,8 kilometri, inclusiv cel mai lung pasaj, de 1.130 de metri, peste râul Bahlui, două tunele și trei noduri rutiere, la Podu Iloaiei, Lețcani și la drumul de legătură cu DN 28.

Semnarea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului, finanțat prin programul SAFE, va fi posibilă după soluționarea contestațiilor depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

CNIR a anunțat, miercuri, 8 iulie, că a semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni–Joseni al Autostrăzii „Unirii” – A8, primul contract pentru un drum de mare viteză semnat exclusiv în format electronic.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat că semnarea electronică a contractului reprezintă un nou pas în procesul de digitalizare a activității companiei. Potrivit el, transformarea digitală a început cu documentele interne, precum cererile de concediu, ordinele de deplasare și aplicațiile pentru managementul documentelor, iar semnarea electronică a contractelor reduce birocrația, scurtează timpul de lucru și simplifică procedurile. Budescu a subliniat că implementarea acestui sistem a fost posibilă și datorită deschiderii prestatorului față de extinderea digitalizării.

„Facem astăzi un nou pas înainte pentru digitalizarea activității CNIR. Pentru prima dată, un contract al Companiei este semnat electronic. Am început transformarea digitală cu documente interne, precum cererile de concediu, ordinele de deplasare pe șantiere și aplicațiile pentru managementul documentelor, iar acum, trecem la următorul nivel. Semnarea electronică a contractelor înseamnă mai puțină birocrație, un timp de lucru mai scurt și proceduri mai simple, toate aceste avantaje fiind posibile și datorită deschiderii Prestatorului către extinderea digitalizării”, a precizat Budescu.

CNIR a precizat că noul contract, încheiat cu asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (lider) – EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi, are o valoare de 55,1 milioane de lei și o durată totală de 118 luni, din care 54 de luni sunt alocate proiectării și execuției, iar 60 de luni perioadei de garanție.

Odată cu semnarea acestui contract, toate cele patru loturi ale secțiunii Miercurea Nirajului–Leghin, între Sărățeni și Pipirig, pe o lungime de 116 kilometri, beneficiază de servicii de supervizare pentru contractele de proiectare și execuție. Potrivit CNIR, supervizorul va monitoriza proiectarea și execuția lucrărilor, respectarea cerințelor contractuale, precum și calitatea materialelor și a echipamentelor utilizate.

Lotul 1C Sărățeni–Joseni, cu o lungime de 32,4 kilometri, se află în etapa de proiectare, iar lucrările sunt executate de asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L. (lider) – Euro-Asfalt d.o.o. – TEHNOSTRADE S.R.L. – SPEDITION UMB S.R.L., formată din companii din România și Bosnia și Herțegovina.

CNIR a anunțat, luni, 6 iulie, că a emis Ordinul de începere pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii „Unirii” – A8 și a stabilit data de 24 august 2026 pentru începerea etapei de proiectare. Începând cu această dată, tronsoanele 1, 3 și 4 ale autostrăzii, finanțate prin programul SAFE și cu o lungime totală de aproximativ 60 de kilometri, vor intra în faza de proiectare.

CNIR a reamintit că, la 2 iulie, a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 cu asocierea de firme din Italia ITINERA S.p.A., SAIPEM S.p.A. și ICM S.p.A. Contractul vizează realizarea ultimilor 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Iași–Ungheni și include, în premieră, primii cinci kilometri de autostradă care vor fi construiți dincolo de râul Prut, pe teritoriul Republicii Moldova.

Compania a precizat că alegerea unui constructor cu experiență internațională în infrastructura rutieră și feroviară, cu un portofoliu de proiecte de ordinul miliardelor de euro, oferă garanții privind capacitatea financiară și operațională necesară pentru implementarea proiectului.

Durata contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt destinate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor. CNIR a arătat că, în cadrul proiectului, a fost prioritizat segmentul de autostradă de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, unde lucrările se află într-un stadiu avansat.

Pe traseul Tronsonului 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tunele – dintre care unul va avea o lungime de 1.760 de metri – precum și două noduri rutiere: un nod de perspectivă pentru legătura cu viitorul Spital Regional și Aeroportul Iași și nodul rutier Golăiești.