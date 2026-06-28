CNIR emite decizia de expropriere pentru nodul rutier de pe Autostrada Transilvania din Bihor

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis Decizia de expropriere pentru terenurile private aflate pe traseul viitorului nod rutier A3 – DN 1P, în zona Spinuș, județul Bihor. Această investiție face parte din subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii Transilvania.

Prin Decizia nr. 70/24.06.2026, un număr de 106 imobile private au fost trecute în proprietatea publică a statului român. Suprafața totală expropriată este de aproximativ 123.000 mp, iar valoarea totală a despăgubirilor stabilite este de 277.000 lei.

Decizia a fost transmisă autorităților locale din Spinuș și Sâniob și urmează să fie publicată pe pagina oficială a CNIR, conform procedurilor legale privind exproprierile.

Exproprierile reprezintă o etapă esențială în realizarea infrastructurii rutiere pe traseul Autostrăzii A3. Acestea sunt efectuate în conformitate cu legislația în vigoare, care prevede notificarea proprietarilor afectați, evaluarea și plata despăgubirilor corespunzătoare.

În cazul nodului rutier Spinuș, procesul de expropriere a fost demarat pentru a asigura terenurile necesare construcției și funcționalității nodului, contribuind astfel la dezvoltarea rețelei de autostrăzi și la fluidizarea traficului în regiune.

CNIR coordonează aceste operațiuni în colaborare cu autoritățile locale, asigurând respectarea drepturilor proprietarilor și transparența procesului de expropriere.

Constructorul desemnat pentru realizarea nodului rutier este Asocierea Precon Transilvania Citadina 98. Contractul prevede o perioadă de proiectare de cinci luni, începând cu data de 5 mai 2026, urmată de o perioadă de execuție de șase luni.

Nodul rutier va asigura legătura între Autostrada Transilvania și drumul național DN1P, facilitând accesul și ieșirea de pe autostradă. Această infrastructură va permite comunităților locale din zonă un acces mai rapid și mai sigur la rețeaua de autostrăzi.

Proiectul include șase bretele care vor permite circulația în toate direcțiile, cu o viteză de proiectare de 60 km/h, asigurând un flux rutier optimizat și o mai bună conectivitate regională.