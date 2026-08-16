Peste 210.000 de turiști au ajuns pe litoral de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Stațiunile au atins din nou 100% grad de ocupare
SURSA FOTO: Dreamstime - Litoral
Peste 210.000 de turiști s-au aflat pe litoralul Mării Negre în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria, când gradul de ocupare a ajuns, pentru al doilea weekend consecutiv, la 100%. Potrivit datelor centralizate de patronatul RESTO Constanța, perioada a reprezentat cel mai aglomerat moment al sezonului estival 2026.
Peste 210.000 de turiști au ajuns pe litoral de Ziua Marinei și Sfânta Maria
Informațiile au fost colectate de la principalii tur-operatori specializați în vânzarea de vacanțe pe litoralul românesc, precum și de la companiile hoteliere și operatorii din industria HoReCa. Acestea indică un flux turistic record pentru această perioadă.
Hotelurile, apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă. În același timp, restaurantele, terasele, beach-barurile, cluburile și operatorii de agrement au înregistrat cel mai mare flux de turiști al sezonului.
Potrivit reprezentanților RESTO Constanța, rezultatul este pus pe seama investițiilor realizate de industria privată a ospitalității. În ultimii ani, mediul privat a investit zeci și sute de milioane de euro în hoteluri, restaurante, plaje, infrastructură și experiențe turistice. Un exemplu este proiectul Nibiru, în care investiția se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro.
„Acesta este meritul exclusiv şi contribuţia industriei private a ospitalităţii! Direct al investiţiilor de zeci şi sute de milioane de euro efectuate de mediul privat în hoteluri, restaurante, plaje, infrastructură şi experienţe turistice. Numai investiţia de la Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro”, a declarat preşedintele patronatul RESTO Constanţa şi secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), Corina Martin, potrivit unui comunicat.
Gradul ridicat de ocupare din perioadele de vârf a fost susținut și de evenimentele organizate pe litoral
Gradul ridicat de ocupare din perioadele de vârf a fost susținut și de evenimentele organizate pe litoral. Ziua Marinei, festivalurile, evenimentele private și cele instituționale au atras temporar un număr important de vizitatori pe litoralul Mării Negre.
Reprezentanții patronatului RESTO Constanța susțin că serviciile turistice au funcționat pe tot parcursul sezonului și au fost asigurate cu responsabilitate, cu accent pe turiști și pe experiența oferită în timpul vacanței pe litoralul românesc.
Rezultatul este atribuit întregii industrii locale a ospitalității, de la hotelieri și operatorii HoReCa până la operatorii de plaje și agențiile de turism care organizează și comercializează pachete de vacanță pe litoralul românesc.
Hotelierii au contribuit prin adaptarea și dinamizarea tarifelor
Hotelierii au contribuit prin adaptarea și dinamizarea tarifelor, în timp ce operatorii din HoReCa, cei care administrează plajele și agențiile de turism au susținut oferta turistică disponibilă pe litoral. De asemenea, este evidențiată contribuția celor care promovează turismul românesc și continuă să susțină dezvoltarea acestuia în pofida nevoii de respect, predictibilitate și stabilitate economică.
Industria ospitalității le mulțumește turiștilor care aleg România și îi invită în continuare pe litoralul românesc. Vremea este prognozată să rămână favorabilă, iar în perioada următoare sunt programate noi evenimente importante.
Operatorii din turism spun că s-au pregătit pentru un sezon estival cât mai lung. În același timp, reprezentanții industriei subliniază că România rămâne o destinație în care turiștii sunt acasă și consideră că litoralul românesc continuă să ofere un cadru sigur pentru vacanțe.
„Serviciile turistice au fost funcţionale pe tot parcursul sezonului şi au fost asigurate cu responsabilitate şi grijă orientate către turist şi către experienţa de vacanţă pe litoralul românesc. Noi toţi, industria locală a ospitalităţii am reuşit acest rezultat! E meritul hotelierilor, care au adaptat tarifele şi chiar le-au dinamizat, e meritul operatorilor HORECA, al operatorilor de plaje, al agenţiilor de turism care organizează şi vând pachete turistice de vacanţe pe litoralul românesc. 0E meritul tuturor celor care promovăm, din greu, turismul românesc şi care încă nu abandonăm speranţa că vom primi respect, predictibilitate şi stabilitate economică! Până atunci, le mulţumim turiştilor care aleg România şi continuăm să îi invităm pe litoralul românesc. Vremea rămâne excelentă, urmează noi mari evenimente, deci ne-am pregătit şi pentru un sezon cât mai lung. În plus, în România suntem acasă şi continuăm să credem că suntem în siguranţă!”, a subliniat Corina Martin.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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