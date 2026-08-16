Valurile de căldură din Europa provoacă pierderi uriașe pentru companii. Doar o mică parte din pagube sunt acoperite de asigurări

Valurile de căldură afectează tot mai puternic economia Europei, provocând scăderi ale vânzărilor, reducerea productivității și creșterea costurilor de operare. În același timp, o mare parte dintre pierderile provocate de temperaturile extreme nu sunt acoperite de polițele tradiționale de întrerupere a activității, ceea ce contribuie la extinderea deficitului de protecție prin asigurări pentru companii.

În orașul italian Padova, de exemplu, tradiția aperitivo de la începutul serii este afectată de temperaturile ridicate. Timp de mai bine de un secol, cafenelele din oraș au obișnuit să primească clienții între orele 18:00 și 19:00 pentru băuturi și socializare în aer liber, înainte de cină.

În timpul celui de-al cincilea val de căldură care afectează Europa în acest an, intervalul tradițional aproape că a dispărut. Oamenii preferă să stea în spații cu aer condiționat, iar acest lucru reduce vânzările multor afaceri din sectorul ospitalității, conform informațiilor publicate de Reuters.

În Padova, aperitivo începe acum, în multe cazuri, mai târziu, ceea ce lasă nefolosite și goale terasele și spațiile exterioare ale localurilor. Un sondaj realizat în rândul a aproximativ 600 de afaceri din domeniul ospitalității din oraș și provincia Padova arată că peste 80% dintre acestea au raportat scăderi ale cifrei de afaceri de aproximativ 20% în timpul recentului val de căldură.

Pentru o afacere, o asemenea reducere a veniturilor poate elimina marja de profit.

Potrivit estimărilor publicate de Moody’s, valurile de căldură din Europa de vara trecută au provocat pierderi de aproximativ 43 de miliarde de euro din producția economică. În schimb, despăgubirile achitate de asigurători au fost de numai aproximativ 500 de milioane de euro.

Diferența evidențiază amploarea deficitului de protecție prin asigurări. Temperaturile extreme afectează economia prin reducerea productivității, diminuarea cheltuielilor consumatorilor și majorarea costurilor operaționale. Pentru asigurători, aceste pierderi sunt dificil de acoperit deoarece nu sunt asociate, de multe ori, unor distrugeri fizice ale proprietăților, ci unor perturbări indirecte ale activității.

Căldura extremă nu este în mod tradițional considerată un risc asigurabil. Spre deosebire de inundații sau furtuni, care pot provoca pagube fizice majore și ușor de identificat, temperaturile ridicate generează mai ales perturbări operaționale și financiare, care pot avea însă consecințe la fel de severe.

Un sondaj realizat în 2023 în rândul a 9.000 de întreprinderi mici și mijlocii, pentru autoritatea europeană de reglementare în domeniul asigurărilor, arăta că 28% dintre companii aveau o asigurare pentru întreruperea activității inclusă în polița de asigurare a proprietății. Alte 17% dispuneau de protecție pentru întreruperea activității fără producerea unor pagube materiale, care acoperă evenimente precum grevele.

Deficitul de protecție se accentuează pe măsură ce cresc costurile economice ale temperaturilor extreme. Trenurile înregistrează întârzieri, producțiile agricole scad, iar fabricile trebuie să suporte costuri mai mari pentru răcirea instalațiilor. În același timp, angajații întâmpină dificultăți în menținerea productivității în perioadele prelungite de temperaturi foarte ridicate.

Printre companiile care au semnalat efectele vremii foarte calde sau au avertizat asupra unor posibile consecințe viitoare în timpul raportării rezultatelor din trimestrul al doilea s-au numărat furnizorul suedez de amenajări pentru magazine ITAB Group, producătorul italian de ciment Buzzi și compania franceză de plăți Worldline.

Riscul este amplificat de faptul că temperaturile extreme pot acționa împreună cu alte fenomene. Căldura este adesea un risc compus, care interacționează cu seceta, incendiile de vegetație și lipsa apei, în loc să producă un singur eveniment de pierdere ușor de identificat.

Această caracteristică face riscul mai dificil de modelat și de asigurat în comparație cu unele dintre celelalte catastrofe naturale.

Problema este deosebit de importantă în Europa, considerată continentul cu cea mai rapidă încălzire. Datele Reuters Climate Monitor au indicat că temperatura medie din Europa de Vest a fost pe 11 august cu aproape 10 grade Celsius peste media perioadei 1961-1990.

Datele platformei de raportare de mediu CDP arată că 35% dintre companiile monitorizate au identificat valurile de căldură drept un factor de risc. Cele mai expuse sunt companiile din producție, servicii, infrastructură și industria alimentară.

Chiar și atunci când asigurările acoperă anumite pierderi fizice asociate unor evenimente precum penele de curent, companiile susțin că despăgubirile compensează într-o măsură redusă pierderile de vânzări și diminuarea activității clienților. Problema principală este reprezentată de veniturile care nu mai sunt realizate și de activitatea economică ce nu mai are loc din cauza întreruperilor.

Pentru reducerea acestui deficit de protecție, companiile de asigurări analizează tot mai mult posibilitatea utilizării produselor de asigurare parametrice. Acestea permit plata automată a despăgubirilor atunci când temperaturile depășesc anumite praguri stabilite în prealabil.

Spre deosebire de asigurările tradiționale, bazate pe evaluarea prejudiciului efectiv, produsele parametrice nu necesită un proces îndelungat de stabilire și ajustare a pierderilor înainte de efectuarea plății.

Piața europeană a asigurărilor parametrice este estimată să ajungă la 7,93 miliarde de dolari până în 2031, potrivit unui raport al KBV Research. Pentru perioada 2025-2032, este anticipată o rată anuală compusă de creștere de 9,5%.

Aceste produse sunt deja utilizate în agricultură, unde temperaturile extreme pot reduce producția culturilor sau productivitatea animalelor. Specialiștii consideră că există posibilități de extindere a asigurărilor parametrice și în domenii precum transporturile și protecția forței de muncă.

Totuși, asigurările nu pot reprezenta singura soluție. Companiile vor trebui să își adapteze operațiunile pentru a rezista unor perioade de căldură extremă tot mai frecvente. Printre măsurile recomandate se numără investițiile în tehnologii de răcire, reproiectarea spațiilor de lucru și testarea rezistenței lanțurilor de aprovizionare.

Strategia principală ar trebui să fie prevenirea pierderilor prin adaptarea activității înainte ca acestea să apară, nu doar încercarea de a le compensa după producerea lor.