Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge la Senat. Biroul Permanent se reunește luni, 17 august, pentru clarificarea întâlnirii controversate

Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni, 17 august, de la ora 14:00, pentru clarificarea situației create de întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan. Reuniunea are loc după ce întrevederea dintre cei doi a devenit publică, în condițiile în care aceasta nu fusese anunțată și s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Anunțul privind convocarea Biroului Permanent a fost transmis senatorilor duminică. Deocamdată, nu au fost precizate măsurile concrete care vor fi analizate în cadrul reuniunii și nici dacă președintele Senatului, Mircea Abrudean, va fi solicitat să ofere explicații cu privire la întâlnirea care a avut loc în biroul său.

Potrivit Regulamentului Senatului, Biroul Permanent are posibilitatea de a invita la lucrările sale liderii grupurilor parlamentare, președinții comisiilor sau alte persoane atunci când consideră necesar. De asemenea, conducerea Senatului poate transmite diferite probleme către comisiile permanente pentru a fi analizate.

Controversa a izbucnit după întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, care a avut loc vineri, 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Întrevederea nu fusese anunțată public. Potrivit informațiilor obținute pe Știri pe surse, întâlnirea s-a încheiat în jurul orei 14:30, moment în care cei doi au fost văzuți ieșind pe rând din biroul lui Mircea Abrudean.

La momentul în care informația despre întrevedere a devenit publică nu existau date privind subiectele discutate de președinta CCR și premierul demis.

Caracterul neanunțat al întâlnirii a generat reacții atât în zona politică, cât și în sistemul judiciar. Controversa a fost amplificată în special de momentul în care a avut loc întrevederea, cu trei zile înaintea unei ședințe importante a Curții Constituționale.

Luni, în aceeași zi în care este programată reuniunea Biroului Permanent al Senatului, Curtea Constituțională urmează să se reunească pentru a analiza Legea integrității și alte acte normative importante pentru PNRR.

Ședința CCR este programată cu aproximativ trei ore înaintea reuniunii conducerii Senatului, care va începe la ora 14:00. Astfel, întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan este analizată în contextul calendarului apropiat al celor două instituții și al controverselor generate de faptul că întrevederea nu a fost anunțată public.

Biroul Permanent al Senatului urmează să stabilească în ce mod va fi clarificată situația și dacă sunt necesare explicații sau alte demersuri în urma întâlnirii care a avut loc în biroul lui Mircea Abrudean.