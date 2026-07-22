Ilie Bolojan cedează. Premierul interimar a renunțat la opoziția privind TVA-ul de 9% la locuințe. Cota redusă ar putea fi prelungită până la 1 septembrie

Partidul Național Liberal va accepta prelungirea până la 1 septembrie a aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru achiziția de locuințe, deși premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial unei astfel de măsuri solicitate inclusiv de contestatarii săi din partid.

Decizia vine în contextul blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), provocat de un atac cibernetic, care afectează finalizarea unor tranzacții imobiliare și aplicarea cotei reduse de TVA, potrivit informațiilor publicate de Antena 3.

Marți, Partidul Social Democrat a anunțat că a depus un proiect de lege prin care solicită prelungirea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la data de 1 octombrie, în condițiile în care, potrivit legislației actuale, TVA ar urma să crească la 21% începând cu 1 august.

Propunerea legislativă prevede că o persoană fizică, individual sau împreună cu alte persoane fizice, poate achiziționa o singură locuință cu TVA redus de 9% în perioada 1 august 2025 – 1 octombrie 2026 inclusiv.

Pe lângă inițiativa PSD, în Parlament mai există un proiect legislativ pe aceeași temă, depus de parlamentarii AUR.

În sesiunea extraordinară a Senatului de săptămâna viitoare, pe lângă proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va fi inclus și un proiect de lege privind situația creată la ANCPI, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că a propus în ședința Biroului permanent prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA, cel mai probabil până la 31 august.

Potrivit acestuia, măsura ar urma să îi protejeze pe cei care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației aflate în vigoare, astfel încât să nu suporte consecințele întârzierilor administrative generate de blocajul de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Mircea Abrudean a precizat că pe agenda sesiunii extraordinare vor figura două proiecte de lege referitoare la situația creată la ANCPI și a făcut apel la toate forțele politice să susțină o soluție comună. El a apreciat că Parlamentul dispune de toate instrumentele necesare pentru adoptarea unei soluții și că este nevoie de voință politică și responsabilitate.

„Așa cum am anunțat zilele trecute, am avut astăzi ședința Biroului permanent al Senatului și am convocat Senatul în sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare, în perioada 27–31 iulie. Vom dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR și pentru a ne asigura că România nu pierde banii europeni pe care îi are la dispoziție. Pe agenda sesiunii extraordinare vor figura și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Există soluții pentru fiecare dintre aceste proiecte, iar Parlamentul are toate instrumentele necesare pentru a le adopta. Acum este nevoie de voință politică și responsabilitate”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

În ședința conducerii PNL, prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc a solicitat adoptarea unui amendament prin care termenul pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA de 9% să fie prelungit atât timp cât activitatea Agenției de Cadastru rămâne blocată.

Ilie Bolojan a respins inițial propunerea și a declarat că nu intenționează să prelungească aplicarea cotei reduse de TVA, chiar dacă activitatea ANCPI este afectată de aproximativ o săptămână în urma atacului cibernetic.

Premierul a argumentat că orice modificare de natură fiscală ar încălca angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene și ar contraveni unuia dintre jaloanele prevăzute în PNRR.

Ulterior, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a precizat că propunerea sa a fost înțeleasă greșit de Ilie Bolojan. Ea a explicat că inițiativa nu introduce o nouă facilitate fiscală și nu se adresează unor cumpărători noi, ci exclusiv persoanelor care au încheiat deja antecontracte și care riscă să piardă aplicarea cotei reduse de TVA din cauza blocării sistemului informatic al ANCPI în urma atacului cibernetic.

Potrivit senatoarei, propunerea vizează prelungirea aplicării cotei de TVA de 9% până la 31 octombrie 2026 doar pentru persoanele care au semnat antecontracte înainte de 1 august 2025 și care nu își pot finaliza tranzacțiile din cauza blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.