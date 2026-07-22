Industria prelucrătoare a înregistrat un recul semnificativ. Comenzile noi continuă să fie sub nivelul de anul trecut. Date INS

Comenzile noi din industria prelucrătoare au înregistrat o evoluție mixtă în luna mai 2026. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), acestea au crescut în termeni nominali cu 8,2% față de luna aprilie 2026, însă au scăzut cu 5,6% comparativ cu luna mai 2025. De asemenea, în primele cinci luni ale anului, comenzile noi din industria prelucrătoare au fost cu 3,6% sub nivelul consemnat în perioada similară din 2025.

În luna mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut pe ansamblu cu 8,2%. Evoluția a fost determinată de majorările înregistrate în toate marile grupe industriale: industria bunurilor de uz curent a avansat cu 10,0%, industria bunurilor intermediare cu 8,8%, industria bunurilor de folosință îndelungată cu 8,5%, iar industria bunurilor de capital cu 7,6%.

Raportat la luna mai 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali cu 5,6%. Declinul a fost influențat de diminuarea comenzilor din industria bunurilor de uz curent, unde s-a consemnat o scădere de 13,4%, din industria bunurilor de capital, cu un recul de 8,1%, precum și din industria bunurilor intermediare, unde diminuarea a fost de 0,4%. Singura categorie care a înregistrat o creștere a fost industria bunurilor de folosință îndelungată, cu un avans de 3,5%.

Datele INS mai arată că, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut pe ansamblu cu 3,6%. Evoluția a fost determinată de diminuarea comenzilor din industria bunurilor de uz curent (-9,3%), industria bunurilor de capital (-4,0%), industria bunurilor intermediare (-2,1%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-0,3%).

Potrivit metodologiei INS, comenzile noi din industrie reprezintă valoarea contractelor încheiate în luna de referință între un producător și un client și vizează livrările de bunuri și servicii aferente producătorului, indiferent de perioada în care acestea vor fi onorate. Din calcul nu sunt incluse taxele legate de produse, precum TVA, precum nici rabaturile și discounturile acordate contractual.

Institutul Național de Statistică precizează că, odată cu intrarea în vigoare a clasificării CAEN Rev.3 de la 1 ianuarie 2025 și actualizarea obiectului de activitate al agenților economici, începând din 2026 colectarea datelor pentru cercetările statistice realizate în întreprinderi se desfășoară conform noii clasificări. Pentru a asigura consistența seriilor de date, INS va calcula și publica în continuare indicii comenzilor noi din industrie conform CAEN Rev.2 pentru perioada 2026-2027, având ca an de bază 2021. Instituția precizează că datele pentru luna mai 2026 vor fi disponibile în baza TEMPO Online în 24 iulie 2026, iar următorul comunicat de presă privind acest indicator va fi publicat în 14 august 2026.