Ploi torențiale și vijelii puternice în mai multe regiuni din România. IGSU avertizează că un județ intră sub cod roșu de vreme severă

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un avertisment privind un nou interval de vreme severă, caracterizat prin ploi abundente, vijelii și cantități importante de apă în mai multe regiuni ale țării. Potrivit mesajului publicat de instituție, marți, 22 iulie, sunt în vigoare mai multe avertizări meteorologice de cod galben, cod portocaliu și, ulterior, cod roșu pentru anumite zone ale României.

În intervalul orar 10:00-18:00 sunt valabile avertizări de cod galben și cod portocaliu. Codul galben vizează nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și, local, zona montană. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Codul portocaliu este valabil pentru nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 70-90 km/h și cantități de apă de 30-50 l/mp, iar pe arii restrânse de 70-90 l/mp.

„Meteorologii anunță un nou interval cu ploi abundente, vijelii și cantități importante de apă în mai multe regiuni ale țării. Astăzi, 22 iulie, sunt valabile avertizări meteorologice pentru ploi torențiale, vijelii, intensificări ale vântului și cantități importante de apă. În intervalul orar 10:00–18:00, sunt în vigoare avertizări de COD GALBEN și COD PORTOCALIU. CODUL GALBEN vizează nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și, local, zona montană. CODUL PORTOCALIU vizează nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. În zonele aflate sub COD GALBEN sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și, pe arii restrânse, grindină. De asemenea, cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp și, izolat, pot depăși 40–50 l/mp. În zonele aflate sub COD PORTOCALIU, fenomenele vor fi mai intense: ploi torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 70–90 km/h și cantități de apă de 30–50 l/mp, iar pe arii restrânse de 70–90 l/mp”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Începând cu ora 18:00 din 22 iulie și până joi, 23 iulie, la ora 06:00, fenomenele meteo severe se vor menține în sud-estul țării și în zonele apropiate, potrivit informațiilor transmise de IGSU pe Facebook. În acest interval, codul galben va fi valabil pentru estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, local, Carpații Orientali. Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și cantități de apă care pot depăși izolat 40-50 l/mp.

Codul portocaliu va viza județele Galați, Brăila și Constanța, precum și estul județelor Ialomița și Călărași. Meteorologii anunță vijelii cu rafale de 70-90 km/h și cantități de apă de 30-50 l/mp, iar pe arii restrânse de 70-90 l/mp.

„Începând cu ora 18:00 și până mâine, 23 iulie, ora 06:00, vremea severă va continua în sud-estul țării și în zonele apropiate. CODUL GALBEN va viza estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, local, Carpații Orientali, unde sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și cantități de apă ce pot depăși, izolat, 40–50 l/mp. CODUL PORTOCALIU va fi valabil pentru județele Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași. În aceste zone sunt așteptate fenomene mai severe, cu vijelii de 70–90 km/h și cantități de apă de 30–50 l/mp, iar pe arii restrânse de 70–90 l/mp”, informează autoritățile.

IGSU anunță că județul Tulcea va intra sub incidența unui cod roșu de vreme severă.

În această zonă sunt prognozate ploi torențiale și abundente, descărcări electrice, vijelii cu rafale de peste 80-90 km/h și cantități de apă cuprinse între 90 și 110 l/mp, care izolat pot depăși 120 l/mp.

Autoritățile avertizează că, în astfel de condiții, apa se poate acumula rapid pe străzi, în gospodării, în subsoluri sau în zonele joase.

„CODUL ROȘU va viza județul Tulcea, unde sunt prognozate ploi torențiale și abundente, descărcări electrice, vijelii cu rafale de peste 80–90 km/h și cantități de apă de 90–110 l/mp, izolat chiar peste 120 l/mp. În astfel de situații, apa se poate acumula rapid pe străzi, în gospodării, subsoluri sau în zonele joase”, a transmis IGSU.

Pentru evitarea situațiilor periculoase, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă populației să evite activitățile desfășurate în aer liber pe durata vijeliilor, să închidă ferestrele și să asigure obiectele aflate în curți, pe balcoane sau terase.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi doborâte de vânt, să curețe șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea apei și să nu încerce să traverseze drumuri sau poduri acoperite de apă.

„Pentru a evita situațiile periculoase, vă recomandăm să țineți cont de următoarele măsuri: Evitați activitățile în aer liber pe durata vijeliilor;

Închideți ferestrele și asigurați obiectele din curte, balcon sau terasă;

Nu vă adăpostiți sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele, pentru ca apa de ploaie să se poată scurge în condiții normale;

Nu încercați să traversați drumuri sau poduri acoperite de apă”, a conchis IGSU.

IGSU precizează că informații despre modul de comportare în situații de urgență sunt disponibile pe platforma Fii Pregătit și în aplicația DSU, iar avertizările meteorologice actualizate pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

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