Vremea se schimbă radical în România. ANM a emis Cod portocaliu de averse torențiale. Ce zone vor fi afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până în dimineața zilei de joi, 23 iulie. Meteorologii anunță averse torențiale, vijelii, descărcări electrice, grindină și cantități importante de precipitații în mai multe regiuni ale țării.

Prima avertizare Cod galben este valabilă marți, 21 iulie, în intervalul orar 14:00-22:00 și vizează județele Prahova, Buzău, Vrancea, precum și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale cuprinse între 50 și 70 km/h. Local va cădea grindină de mici dimensiuni și, izolat, de dimensiuni medii, cu diametrul de 1-3 centimetri. În intervale scurte de timp, de până la trei ore, dar și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat vor depăși 40 l/mp.

Un al doilea Cod galben intră în vigoare marți, 21 iulie, la ora 22:00 și este valabil până miercuri, 22 iulie, la ora 9:00. Avertizarea vizează zone din Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși pe arii restrânse 40-50 l/mp.

Pentru miercuri, 22 iulie, ANM a emis și un Cod portocaliu valabil în intervalul orar 1:00-9:00, care va afecta județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale importante din punct de vedere cantitativ.

Un al doilea Cod portocaliu va fi în vigoare miercuri, între orele 12:00 și 22:00, pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași.

În aceste județe sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, iar în intervale scurte de timp și prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 25-50 l/mp, iar izolat acestea vor depăși 70 l/mp.

Totodată, meteorologii au emis o nouă atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în perioada 22 iulie, ora 9:00 – 23 iulie, ora 3:00.

Avertizarea vizează zone din Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h.

Pe arii restrânse se vor semnala căderi de grindină de mici dimensiuni și, posibil, de dimensiuni medii, cu diametrul de 1-3 centimetri. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 20-30 l/mp, însă local pot depăși 40-50 l/mp.