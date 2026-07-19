România, sub Cod Galben de caniculă și vijelii: Ce județe vor fi afectate de vremea rea luni și marți

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteo de tip Cod Galben de vreme rea, valabile luni și marți. Iată ce județe vor fi afectate de caniculă și vijelii și cum va fi vremea în București luni și marți.

Potrivit meteorologilor ANM, până luni, 20 iulie, la ora 10:00, va fi valabil un Cod Galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Zonele afectate sunt: Banat, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

Duminică (19 iulie), în Banat, în vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20…22 de grade.

Tot până luni, 20 iulie, la ora 10:00, va fi valabil și un Cod Galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ.

În noaptea de duminică spre luni în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Până luni, 20 iulie, la ora 22:00, va fi valabil un Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Luni (20 iulie), în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Conform sursei citate anterior, în București, între 20 iulie (ora 09:00) – 21 iulie (ora 10:00), vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza. Disconfortul termic se va menține ridicat iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă după orele amiezii va crește gradul de instabilitatea atmosferică, astfel încât vor fi înnorări temporar accentuate, averse (5…10 l/mp și posibil

peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h). Temperatura maximă va fi de 33…35 de grade, iar cea minimă de 17…19 grade.

Luni, 20 iulie, între orele 10:00 – 22:00, pentru Capitală va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Până marți, 21 iulie, ora 10:00, va fi valabil și un Cod Galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală; zonele afectate fiind: sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei.

Luni (20 iulie), în sudul Olteniei și în sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19…20 de grade.