Prognoza meteo ANM pentru întreaga săptămână. Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii iulie

Cum va fi vremea în următoarele zile și unde vor urca temperaturile peste 30 de grade? Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru întreaga săptămână (20 iulie – 26 iulie), aducând vești importante despre evoluția temperaturilor, episoadele de instabilitate atmosferică și regiunile în care sunt așteptate ploi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis deja prognoza meteo pentru întreaga săptămână (20 iulie – 26 iulie).

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Potrivit meteorologilor ANM, la munte, valorile termice diurne vor fi în general constante și se vor situa în medie între 17 și 20 de grade. Minimele termice vor avea valori medii de 10…12 grade.

În Muntenia, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 25 de grade până spre 30 de grade.

Cam la aproximativ aceleași valori (medii de 28…30 de grade – temperaturi apropiate de cele normale) se vor situa maximele termice pâmă pe 23 iulie, cu o tendință de creștere ușoară la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie) spre o medie de 31…32 de grade. Minimele termice vor fi în general constante și se vor menține la medii de 15…18 grade pe tot parcursul săptămânii.

În Oltenia, vor fi oscilații ale temperaturilor diurne pe tot parcursul intervalului de două săptămâni, astfel media acestora va crește de la 27 de grade la 31…32 de grade. Apoi, maximele termice vor varia între 28 și 30 de grade, valori apropiate de normele climatologice, iar spre finalul perioadei de referință (25 și 26 iulie) vor tinde spre 32…33 de grade.

Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 16 și 18 grade.

În Dobrogea, temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade până spre valori de 27 de grade, apoi, până la finalul perioadei de referință, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 28…30 de grade (apropiate de cele normale), cu valorile mai mici în zona costieră și cu cele mai ridicate în partea continentală a regiunii.

Minimele termice vor fi în general constante și se vor menține la medii de 18…20 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral și în deltă.

Pe tot parcursul intervalului de referință vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

În Transilvania, temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade până spre valori de 27…28 de grade; apoi vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 25…28 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29…30 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante și se vor menține la medii de 14…15 grade.

În Moldova, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 24 de grade până spre 26 de grade.

Spre finalul perioadei de referință (în zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29…30 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, media acestora se va situa în jur de 14 grade.

În Maramureș, temperaturile diurne se vor situa la o medie de 25 de grade, urmând ca acestea să crească la o medie de 28…29 de grade. La aproximativ aceleași valori (medii de 27…29 de grade) se vor situa maximele termice până pe 23 iulie, cu o tendință din nou de creștere la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie) spre medii de 30 de grade.

Și media temperaturilor minime va fi în creștere de la valori de 13…14 grade spre 15…16 grade, apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 14 grade.

În Banat, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori de 28…29 de grade până în jurul a 32 de grade, când vremea va fi călduroasă în toată regiunea. Apoi, până pe 23 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 29…31 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (24-26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre valori de 33…34 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 14 grade.

În Crișana, temperaturile diurne se vor situa la o medie de 27 de grade, urmând să crească la o medie de 31 de grade. Ulterior, vor fi mici variații ale maximelor termice, astfel încât acestea vor oscila la medii de 28…30 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (24-26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel maximele vor tinde spre medii de 32…33 de grade.