Un detaliu din noua Lege a salarizării îi nemulţumeşte pe medici. Toni Popescu: Este ceva rău

Dr. Toni Popescu, liderul Diviziei de Medici din cadrul Federaţiei Sanitas din România, a afirmat că forma actuală a Legii salarizării, criticată de angajaţii din sistemul medical, poate duce la diminuarea veniturilor pentru personalul din sănătate.

Dr. Toni Popescu a subliniat că noua Lege a salarizării contestată de personalul medical ar putea avea efecte negative asupra veniturilor angajaţilor din sănătate. Medicul susţine că actul normativ nu reflectă propunerile venite din partea specialiştilor din sistem şi afirmă că există numeroase diferenţe de tratament salarial între categoriile de angajaţi.

Declaraţiile au fost făcute luni seară, la Medika TV, după greva de avertisment organizată de personalul din sănătate. Toni Popescu a precizat că acţiunea de protest a fost pregătită din timp, iar echipele medicale au transmis un mesaj prin ieşirea în faţa unităţilor sanitare.

„Pentru noi ziua aceasta a început foarte devreme. Trebuia să organizăm foarte bine această grevă de avertisment. Trebuia să avem grijă ca şi colegii noştri să simtă sprijinul nostru. A decurs bine. Echipele medicale au ieşit în faţa unităţilor sanitare, în curţi, au protestat. Cred că un mesaj atât de puternic cum îl are Federaţia Sanitas din iunie încoace, începând cu meeting-ul, grevă japoneză, grevă de avertisment, cred că Guvernul demis interimar Bolojan ar trebui să ţină cont foarte tare de puterea echipei medicale. Nu ştiu ce să mai spun, dar această lege e ceva rău, cum spun tinerii în zilele noastre. Din echipa noastră medicală, cel puţin la mine la spital, la Sfântul Pantelimon, mandatul meu este foarte clar, nu ne oprim”, a declarat Toni Popescu.

Referindu-se la modul în care a fost elaborată noua lege, preşedintele Diviziei de Medici a Federaţiei Sanitas a afirmat că forma finală nu include propunerile formulate de Ministerul Sănătăţii împreună cu organizaţiile sindicale reprezentative.

„Legea este creată într-un birou, probabil, într-un birou la Ministerul Muncii, pentru că altfel nu-mi explic. Eu ce ştiu este că propunerile Ministerului Sănătăţii au fost făcute împreună cu consultarea federaţiilor reprezentative, acolo fiind şi noi, Sanitasul, dar nu le regăsim în lege şi asta este o mare supărare. Inechităţile sunt de la A la Z”, a declarat medicul.

Toni Popescu a susţinut că una dintre problemele importante este stabilirea salariului de referinţă la valoarea de 4.100 de lei. Potrivit acestuia, această valoare nu ar avea o legătură clară cu un reper salarial constant sau cu o bază de calcul care să evolueze în timp.

„Aparent o cifră scoarsă pur şi simplu din burtă. În principiu, salariul de referinţă ţi-l alegi cu o referinţa constantă sau o referinţiă care se modifică în timp, cum ar fi salariul minim. Salariul minim este salariul de referinţă. Ciudăţenile cele mai mari sunt la sporuri. Este frumos aşa să spunem că toată lumea va fi bine, numai că în clipa în care noi calculăm sporurile, ne dăm seama că venitul pe lună al angajatului din sănătate scade, nu creşte. Şi scade semnificativ, iar cei mai afectaţi, culmea, şi asta este nu deranjant, este mai mult decât frustrant, sunt cei care lucrează în colidiţii extrem de grele şi extrem de periculoase”, a mai spus Tini Popescu.

Medicul a explicat că schimbările privind sporurile ar afecta în special angajaţii din compartimentele unde activitatea presupune condiţii dificile de muncă. Printre exemplele menţionate se află Unităţile de Primiri Urgenţe şi secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă.

„Sunt Unităţile de Primiri Urgenţe, sunt secţiile de Anestezie Terapie Intensivă, adică plângem după anestezişti de ani şi ani de zile, reuşim să echilibrăm un pic sistemul şi le scădem sporul, iar pierderea la un medic ATI oscilează între 3.000 şi 5.000 de lei pentru că… ei puteau ajunge până la un spor de 85%. Acum sporul pentru dânsii este undeva între 0 şi 50. Diferenţa, poate să o calculeze oricine, este foarte mare şi mai este o problemă. Acest spor între 0 şi 50, România n-a avut niciodată în istoria ei, nu ştiu, sunt curios dacă pe vremea lui Ştefan cel Mare sporul era tot între 0 şi 50. Nu există 0. Întotdeauna dai o limită minimă şi o limită maximă. Deci, trăim aşa într-un haos”, a mai spus Toni Popescu.

Reamintim faptul că Federaţia Sanitas a organizat luni o grevă de avertisment de două ore în sistemul public de sănătate. Sindicaliştii au anunţat că, în lipsa unor soluţii, din 28 iulie ar urma să fie declanşată greva generală.