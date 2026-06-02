Haos la casele de pensii din România. Sindicaliștii cer modificarea legii salarizării: Este o lege incompletă

Federaţia Naţională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată Blocului Naţional Sindical, solicită revizuirea proiectului noii Legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Organizația avertizează că forma actuală a proiectului poate duce la scăderi salariale pentru angajaţii caselor teritoriale de pensii, menţinerea inechităţilor și afectarea puterii de cumpărare. Sindicaliştii cer mecanisme clare care să permită uniformizarea salariilor pentru funcţii identice sau similare și eliminarea diferenţelor cauzate de interpretări neunitare ale legislaţiei anterioare.

FNSSM susţine reformarea sistemului de salarizare din sectorul public, dar subliniază că noua lege trebuie construită pe „principii reale de echitate, transparenţă şi predictibilitate”. Potrivit federaţiei, aceste principii sunt necesare pentru a elimina „diferenţele nejustificate” între salariaţii care desfăşoară activităţi similare și pentru a păstra valoarea reală a veniturilor în raport cu evoluţia economică.

Sindicaliştii afirmă că „nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeaşi muncă, aceeaşi responsabilitate şi aceeaşi pregătire profesională trebuie să existe aceeaşi recunoaştere salarială”. De asemenea, proiectul actual nu stabileşte o formulă clară de determinare a valorii de referinţă pentru calculul salariilor, iar fără un mecanism explicit, acestea riscă să fie afectate de inflaţie și creşterea costului vieţii.

Federaţia solicită ca valoarea de referinţă să fie actualizată anual printr-o formulă legală bazată pe indicatori obiectivi, precum rata inflaţiei și evoluţia câştigului salarial mediu brut.

„O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze şi valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referinţă nu este actualizată anual în funcţie de inflaţie şi de evoluţia salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaţilor va continua să scadă”, arată federația.

Potrivit sindicaliştilor, funcţiile din cadrul caselor teritoriale de pensii sunt „subevaluate”, deşi personalul gestionează activităţi esenţiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului. FNSSM solicită revizuirea coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere și execuţie, precum și reducerea diferenţelor dintre structurile centrale și cele teritoriale. Obiectivul este ca salarizarea să reflecte responsabilitatea, complexitatea activităţii și impactul social al atribuţiilor.

Federaţia atenţionează că proiectul de lege „nu garantează revenirea salariilor la nivelul anterior aplicării măsurilor fiscal-bugetare temporare”. Analiza FNSSM arată că, pentru personalul caselor teritoriale de pensii, salariile rezultate începând cu ianuarie 2027 vor rămâne sub nivelul din iunie 2025. „Măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente, iar noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranţă şi predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricţii bugetare conjuncturale”, afirmă sursa citată.

Sindicaliștii cer Guvernului și Ministerului Muncii să introducă mecanisme care să asigure respectarea principiului „salariu egal pentru muncă de valoare egală”, eliminarea inechităţilor, protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referinţă și transparenţă în stabilirea coeficienţilor și a grilelor de salarizare.

Sindicaliştii de la Sanitas au anunţat organizarea unui protest miercuri, timp de o oră, în faţa Guvernului, urmat de un marş spre Piaţa Constituţiei. Acţiunea are loc în contextul nemulţumirilor faţă de proiectul noii legi a salarizării, considerat de organizaţie că afectează veniturile şi drepturile angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială.

Potrivit preşedintelui organizaţiei, Leonard Bărăscu, sunt aşteptate să participe la protest peste 15.000 de persoane, semn al amplorii mobilizării anunţate de sindicat.

Reprezentanţii Sanitas amintesc că joia trecută au pichetat sediul Ministerului Muncii, continuând seria acţiunilor de protest declanşate pe fondul nemulţumirilor legate de proiectul legislativ.

Sindicaliştii susţin că proiectul nu răspunde cerinţelor din sistem şi ar putea avea efecte directe asupra veniturilor angajaţilor din domeniul sanitar şi social.

Consiliul Naţional al Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră inechitabil, incomplet şi defavorabil angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială.

„În loc să aducă majorări de venituri pentru angajaţii din sănătate şi asistenţă socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, au susţinut sindicaliştii.

În opinia acestora, proiectul legislativ nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi ar genera noi diferenţe şi inechităţi în sistemul public. Totodată, sindicaliştii susţin că mai multe categorii de personal ar fi fost omise din actuala formă a documentului, ceea ce amplifică nemulţumirile exprimate.

„Mai mult, este o lege incompletă – există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise. Diferenţa dintre ceea ce Sanitas a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. (…) Avertizăm Guvernul – indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea – că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile”, spun ei.

Organizaţia sindicală solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea discuţiilor pe baza angajamentelor asumate anterior. Reprezentanţii Sanitas cer ca noul cadru legislativ să fie refăcut astfel încât să fie eliminate dezechilibrele salariale şi să fie asigurată o formulă de calcul considerată echitabilă pentru toate categoriile de angajaţi din sistem. Sindicatul insistă asupra reluării imediate a negocierilor şi asupra respectării principiilor agreate în etapele anterioare de discuţii cu autorităţile.