ÎCCJ atacă noua lege a salarizării: Proiectul este profund viciat. Sindicaliştii din Finanţe protestează

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cere viitorului Guvern reluarea discuțiilor privind noua lege a salarizării în sistemul judiciar. Instanța avertizează că proiectul actual este „profund viciat” și poate genera litigii, blocaje în justiție și reduceri importante ale veniturilor magistraților.

Reprezentanții instanței susțin că dialogul trebuie să aibă loc după instalarea noului Executiv, subliniind că vor continua să folosească toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea drepturilor personalului judiciar. Ei nu exclud nici alte forme de acțiune dacă revendicările nu vor fi luate în considerare.

Judecătorii atrag atenția că protejarea statutului profesional și a drepturilor salariaților din sistemul judiciar rămâne o prioritate. Aceștia consideră că implicarea directă a autorităților decidente este esențială pentru o soluționare constructivă a problemelor salariale.

„În contextul dezbaterilor privind o nouă lege a salarizării, reafirmăm preocuparea constantă pentru protejarea drepturilor și a statutului profesional al personalului din sistemul judiciar. În acest moment, considerăm necesară așteptarea instalării noului Guvern, astfel încât această problemă de interes major să poată face obiectul unui dialog instituțional real și constructiv cu factorii decidenți”, arată ÎCCJ.

În opinia instanței, proiectul legislativ actual poate conduce la contestații în instanță și la dificultăți în funcționarea normală a justiției. Reprezentanții ÎCCJ subliniază că este necesar ca toate propunerile și observațiile transmise Ministerului Justiției să fie analizate cu seriozitate.

Judecătorii își exprimă angajamentul de a susține demersurile necesare pentru apărarea drepturilor personalului judiciar, inclusiv prin mijloace legale și instituționale. Ei menționează că, dacă situația o va impune, nu vor ezita să recurgă la alte forme de acțiune.

„Ne exprimăm încrederea că argumentele pe care le prezentăm vor fi analizate cu responsabilitate și deschidere. Totodată, asigurăm colegii că vom continua să susținem toate demersurile necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora, utilizând toate mijloacele legale și instituționale aflate la dispoziția noastră și nu excludem recurgerea la alte forme de acțiune menite să asigure respectarea acestor drepturi, în măsura în care acest lucru se va dovedi necesar”, transmite instanța supremă.

Publicarea observațiilor către Ministerul Justiției

De asemenea, ÎCCJ a decis să facă publică o sinteză a observațiilor și propunerilor transmise Ministerului Justiției, rezultate din analiza proiectului de lege. Instanța a inclus și observațiile punctuale formulate pentru a clarifica toate aspectele critice identificate.

Reprezentanții Curții subliniază că unitatea și consecvența în promovarea unor soluții echitabile rămân principii fundamentale. Ei insistă asupra necesității unui dialog bazat pe respect față de valorile statului de drept.

„Rămânem uniți și consecvenți în promovarea unor soluții echitabile, în spiritul dialogului și al respectului față de valorile statului de drept. Pentru o corectă informare, publicăm astăzi o sinteză a observațiilor și propunerilor transmise Ministerului Justiției, rezultate în urma analizei proiectului, precum şi observaţiile punctuale formulate”, precizează ÎCCJ.

Înalta Curte de Casație și Justiție transmite o serie de observații privind proiectul de act normativ referitor la salarizarea din sistemul bugetar. Instituția susține că documentul ar încălca principiile pe care pretinde că le aplică, inclusiv cele de legalitate, nediscriminare și egalitate.

Reprezentanții instanței supreme afirmă că aplicarea acestor principii este doar formală în textul proiectului, iar efectele reale ar putea accentua diferențele dintre categoriile de personal din sistemul bugetar. În analiza transmisă, se arată că anumite prevederi ar conduce la diminuarea unor drepturi salariale aflate deja în plată.

De asemenea, ÎCCJ susține că acest demers ar putea afecta drepturile considerate câștigate și protecția juridică aferentă acestora. Instituția subliniază că o astfel de abordare ar genera dezechilibre în sistemul de salarizare și ar contraveni unor principii de bază ale reglementării în domeniu.

„Prealabil, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie susţine că proiectul de act normativ este profund viciat ab initio având în vedere că încalcă însăși principiile pe care acesta se bazează. Invocând pur formal construirea sistemul de salarizare pe principiile legalității, nediscriminării sau egalității, în realitate, reflectarea acestora în conţinutul proiectului dovedeşte faptul că se vor adânci inechităţile dintre categoriile de personal din cadrul sistemului bugetar. În pofida declaraţiilor publice, în urma analizării prevederilor proiectului se constată în mod flagrant că sunt diminuate drepturile salariale aflate în plată și pe cale de consecinţă sunt desconsiderate drepturile câştigate și protecţia juridică conferită acestora”, transmit reprezentanții Curții.

În continuarea observațiilor, instanța supremă face trimitere la experiența anterioară a legislației din domeniul salarizării și la jurisprudența existentă. Potrivit ÎCCJ, lipsa unei aplicări reale a principiului „plată egală pentru muncă egală” poate conduce la efecte juridice problematice.

Reprezentanții Curții afirmă că respectarea garanțiilor constituționale și legale aferente fiecărei categorii profesionale este esențială pentru echilibrul sistemului public. În opinia acestora, ignorarea acestor aspecte ar putea genera situații considerate incompatibile cu cadrul constituțional și legal.

„Experiența legilor de salarizare anterioare și jurisprudenţa statornicită în acest domeniu dovedesc faptul că un proiect de act normativ care nu asigură efectiv plata egală pentru muncă egală, respectarea garanţiilor constituţionale și legale aferente fiecărei puteri în stat prin raportare la statutul categoriilor profesionale este grefat pe premise greşite și va conduce invariabil la crearea unor situaţii profund neconstituţionale, nelegale și injuste”, mai precizează Înalta Curte.

Reprezentanții SindFISC afirmă că documentul aflat în dezbatere publică ridică, în opinia lor, „semne serioase de întrebare” cu privire la modul în care este tratat personalul din sistemul financiar-fiscal. În acest context, joi după-amiază este programat un nou pichet la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, considerată de sindicaliști „o structură regională de importanță strategică”.

Acțiunile anunțate sunt motivate de o serie de revendicări care vizează direct statutul profesional și modul de salarizare al angajaților din domeniu. Printre solicitările principale se regăsesc instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, recunoașterea specificului activității printr-un cadru profesional clar definit și compensarea riscurilor și incompatibilităților asociate funcțiilor fiscale. Sindicaliștii mai solicită stimularea performanței profesionale și o poziționare considerată corectă în ierarhia sistemului public.

SindFISC a anunțat că acțiunea de protest de la Iași va avea loc joi, 4 iunie, între orele 16:30 – 17:30. Reprezentanții organizației sindicale subliniază că manifestarea se desfășoară „în afara programului de lucru, din respect față de contribuabili și față de importanța activității desfășurate de angajații sistemului financiar-fiscal”. Aceștia susțin că forma de protest nu va afecta activitatea instituțională și nici relația cu cetățenii sau mediul economic.

În același timp, sindicaliștii explică rolul instituției vizate, arătând că Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași coordonează activitatea fiscală pentru județele din regiune și administrează un număr semnificativ de contribuabili. Potrivit acestora, structura contribuie la colectarea veniturilor bugetare într-o zonă cu activitate economică intensă, iar angajații desfășoară activități precum inspecții fiscale, executare silită și administrarea obligațiilor fiscale curente.

Reprezentanții SindFISC revin asupra necesității unor modificări considerate esențiale în arhitectura viitoarei legi a salarizării. Aceștia cer includerea unei grile salariale distincte, argumentând că activitatea finanțiștilor are un caracter specific, diferit de alte categorii din administrația publică. De asemenea, este solicitată legiferarea statutului profesional și recunoașterea explicită a condițiilor de muncă, inclusiv a restricțiilor și riscurilor asociate.

În argumentația transmisă public, sindicaliștii susțin că rezultatele activității din sistemul fiscal se reflectă în colectări semnificative la bugetul de stat, de ordinul sutelor de milioane de lei anual. Ei afirmă că actualele propuneri legislative nu ar reflecta complexitatea și responsabilitatea funcțiilor ocupate de personalul din domeniu, atât în zona de inspecție fiscală, cât și în cea de administrare sau executare.

SindFISC anunță că proiectul noii legi a salarizării unitare a fost publicat în transparență decizională, iar analiza acestuia evidențiază, în opinia organizației, lipsa unei grile salariale dedicate finanțiștilor și utilizarea unor coeficienți de ierarhizare considerați necorelați cu nivelul de responsabilitate. Sindicaliștii susțin că această abordare nu ar ține cont de specificul activității și de incompatibilitățile profesionale existente.

În perioada următoare, este programată o rundă de consultări cu sindicatele reprezentative din administrația publică, la care SindFISC urmează să își prezinte poziția oficială. Reprezentanții organizației consideră această etapă un moment important în procesul de negociere a formei finale a actului normativ, precizând că rezultatele discuțiilor vor influența decizia privind continuarea sau extinderea acțiunilor de protest.