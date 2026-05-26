Decizie la ÎCCJ privind vârsta de pensionare și serviciul militar. Ce trebuie să știe românii care au făcut armata

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că serviciul militar obligatoriu este o perioadă asimilată stagiului de cotizare, în contextul unui litigiu privind pensionarea în condiții speciale din România, analizat prin mecanismul hotărârii prealabile în anul 2026, pentru clarificarea modului de calcul al vechimii și al drepturilor de pensie.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis un mesaj important pentru persoanele din România care au efectuat stagiul militar obligatoriu și care sperau că această perioadă ar putea contribui la reducerea vârstei de pensionare. Într-o hotărâre recentă, instanța supremă a precizat că serviciul militar obligatoriu reprezintă doar o perioadă asimilată stagiului de cotizare și nu poate fi considerat o activitate profesională efectiv desfășurată în condiții speciale de muncă.

Cu alte cuvinte, perioada petrecută în armată este luată în calcul la stabilirea vechimii în muncă, însă nu poate aduce beneficiile acordate celor care au lucrat efectiv în condiții speciale sau deosebite. Clarificarea a apărut în contextul unui litigiu în care s-a ridicat problema dacă serviciul militar obligatoriu poate fi inclus în calculul reducerii vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au desfășurat activitate în condiții speciale.

În cadrul acelui proces, unele persoane au susținut că anii petrecuți în armată ar trebui tratați similar perioadelor lucrate în astfel de condiții. Cauza a ajuns la ÎCCJ prin mecanismul hotărârii prealabile, utilizat atunci când instanțele au nevoie de interpretări clare asupra aplicării legii.

Deși sesizarea a fost respinsă ca inadmisibilă, motivarea instanței a stabilit explicit că reducerea vârstei de pensionare este legată strict de activitatea profesională efectiv desfășurată în condiții speciale.

Judecătorii au subliniat că stagiul militar obligatoriu rămâne o perioadă asimilată stagiului de cotizare și nu poate fi echivalat cu munca efectiv prestată în condiții grele sau speciale. Această interpretare este considerată de specialiști ca un semnal important pentru instanțe și pentru casele de pensii, în ceea ce privește modul unitar de aplicare a regulilor de pensionare.

Pentru milioane de români care au efectuat stagiul militar înainte de anul 2007, această clarificare are o importanță deosebită, întrucât stabilește modul în care această perioadă este luată în considerare la calculul pensiei.

În esență, perioada petrecută în armată este recunoscută la vechimea totală în muncă, însă nu poate fi utilizată pentru a obține reducerea vârstei standard de pensionare, avantaj acordat exclusiv celor care au desfășurat activitate profesională în condiții speciale sau deosebite. Mulți români au sperat că anii de serviciu militar obligatoriu ar putea fi valorificați și în acest mod, ceea ce ar fi dus la ieșirea mai devreme la pensie.

ÎCCJ a arătat însă că legislația face o distincție clară între perioadele asimilate stagiului de cotizare și activitatea profesională efectiv desfășurată. În ultimii ani, acest subiect a generat numeroase litigii și interpretări diferite în instanțe, pe fondul speranțelor unor foști angajați din domenii precum mineritul, industria, transporturile sau alte sectoare încadrate în condiții speciale, unde fiecare an recunoscut în plus putea însemna pensionarea mai devreme.

Din acest motiv, decizia instanței supreme este urmărită cu atenție atât de actualii pensionari, cât și de persoanele care urmează să iasă la pensie în perioada următoare.

Chiar dacă nu reprezintă un recurs în interesul legii, hotărârea oferă totuși o direcție clară privind modul de interpretare a legislației pensiilor și a aplicării acesteia în practică.

În motivarea sa, ÎCCJ subliniază în mod clar că serviciul militar obligatoriu are statut juridic de perioadă asimilată stagiului de cotizare.

Aceasta înseamnă că timpul petrecut în armată nu este ignorat la calculul pensiei, fiind luat în considerare la stabilirea vechimii în muncă, însă nu generează în mod automat beneficiile suplimentare acordate pentru activitatea profesională efectiv desfășurată în condiții speciale sau deosebite.

Pentru mulți români, această distincție poate părea una strict tehnică, însă în practică ea poate avea efecte semnificative asupra momentului ieșirii la pensie și asupra drepturilor de pensionare.