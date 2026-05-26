Mașinile abandonate vor fi ridicate. Șoferii din aceste orașe din România au fost notificați. Proiect și în București

Autovehiculele abandonate sau parcate neregulamentar au intrat în atenția administrațiilor locale din mai multe orașe din România. Poliția Locală Oradea a identificat mai multe vehicule fără stăpân pe domeniul public, Primăria Lugoj a început ridicarea mașinilor abandonate, iar Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică, până pe 28 mai, un proiect care prevede dublarea tarifelor pentru ridicarea vehiculelor parcate ilegal. Măsurile vizează eliberarea spațiilor publice și creșterea disciplinei urbane.

Autovehiculele abandonate continuă să ocupe spații publice în municipiul Oradea, după ce Poliția Locală a depistat mai multe vehicule presupuse a fi fără stăpân pe strada Ogorului nr. 226B. Autoritățile au transmis că toate mașinile identificate se aflau fără numere de înmatriculare, cu excepția unui Volkswagen cu număr străin.

„Vă asigur că acest demers va continua și prin alte măsuri concrete. Atât în ceea ce privește autovehiculele expuse spre vânzare pe domeniul public, cât și prin proiectul privind parcările publice, vom urmări asigurarea unei discipline rutiere și urbane la nivelul municipiului nostru”, a mai transmis Călin Dobra.

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Locală Oradea, este vorba despre mai multe autovehicule marca Volkswagen, Ford, Seat și Peugeot, de diferite culori, aflate pe domeniul public al municipiului.

În urma verificărilor, autoritățile au întocmit procese-verbale de constatare și somații pentru ridicarea autovehiculelor de către deținătorii legali. Documentele au fost afișate pe caroseria vehiculelor, conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.

Reprezentanții administrației locale au precizat că, în cazul în care autovehiculele nu vor fi ridicate de proprietari în termenul legal, acestea vor fi transportate pe strada Academiei nr. 3, într-un spațiu administrat de Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Direcției Poliția Locală Oradea sau la numărul de telefon pus la dispoziție de instituție, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Autovehiculele abandonate au intrat și în atenția administrației locale din Lugoj, unde autoritățile au început oficial activitatea de ridicare și depozitare a mașinilor fără stăpân sau abandonate, în baza regulamentului aprobat de Consiliul Local.

Primele vehicule au fost deja ridicate de pe domeniul public, iar administrația locală anunță că acțiunea va continua în perioada următoare, în toate zonele municipiului.

„Conform regulamentului aprobat privind gestionarea autovehiculelor abandonate și fără stăpân, astăzi am început efectiv activitatea de ridicare și depozitare a acestora. Primele autovehicule au fost deja ridicate, iar în cazul în care nu vor fi revendicate în termenul legal prevăzut, acestea vor intra în patrimoniul municipiului”, a transmis primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra.

Edilul a explicat că măsura face parte dintr-un program mai amplu privind reorganizarea spațiului urban și creșterea disciplinei în oraș.

„Consider că a venit momentul să impunem, împreună, mai multă disciplină în ceea ce privește dezvoltarea comunității noastre — fie că vorbim despre mașini abandonate, parcări ilegale sau construcții realizate pe terenuri nereglementate ori aparținând municipiului”, a declarat Călin Dobra.

Administrația locală a anunțat că urmează și alte măsuri care vizează combaterea parcărilor ilegale, reglementarea autovehiculelor expuse spre vânzare pe domeniul public și implementarea unui proiect privind parcările publice.

Reprezentanții Primăriei Lugoj susțin că mașinile abandonate ocupă inutil locuri de parcare și afectează aspectul orașului, iar aplicarea regulamentului urmărește eliberarea domeniului public și îmbunătățirea condițiilor pentru locuitori.

Autovehiculele parcate neregulamentar ar putea genera costuri mult mai mari pentru șoferii din Capitală, după ce Primăria Municipiului București a pus în dezbatere publică, până pe 28 mai, un proiect privind majorarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor.

Conform proiectului supus consultării publice, tariful de ridicare pentru vehiculele cu masa de până la cinci tone ar urma să crească de la 200 de lei la 400 de lei. Pentru vehiculele cu greutate mai mare de cinci tone, costul ridicării ar urma să ajungă la 540 de lei.

În același timp, transportul vehiculelor de până la cinci tone ar urma să fie tarifat cu 300 de lei, față de 150 de lei în prezent. Pentru vehiculele mai grele, costul transportului va ajunge la 400 de lei.

Proiectul mai prevede că depozitarea pentru primele 24 de ore va costa 300 de lei, iar depozitarea ulterioară va fi tarifată cu 150 de lei pe zi. Astfel, pentru un autovehicul de până la cinci tone, costul total al recuperării în primele 24 de ore poate ajunge la 1.000 de lei.

Autoritățile au inclus în regulament și o taxă de 400 de lei în cazul în care procedura de ridicare este oprită înainte ca vehiculul să fie transportat. De asemenea, pentru autovehiculele abandonate este prevăzut un tarif special de depozitare de 150 de lei.

Regulamentul supus dezbaterii publice până pe 28 mai se aplică pe întreg teritoriul Capitalei, inclusiv pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București și ale sectoarelor 1-6.

Documentul stabilește că măsura ridicării poate fi dispusă pentru vehiculele staționate neregulamentar pe drumurile publice, pentru cele care ocupă fără drept locurile rezervate persoanelor cu handicap, dar și pentru vehiculele abandonate pe domeniul public.

Potrivit proiectului, dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare va putea fi făcută atât de polițiștii rutieri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cât și de polițiștii locali.

