RCA 2026. Document obligatoriu pentru șoferii care merg în afara țării. Ce trebuie să conțină asigurarea auto

Tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate cu mașina personală, fie pentru vacanțe, fie pentru deplasări de serviciu. Înainte de plecare, este important să verifice dacă polița RCA emisă în România este suficientă pentru țara de destinație și ce documente trebuie prezentate la frontieră. În majoritatea statelor europene, RCA-ul românesc este recunoscut automat, însă există și situații în care șoferii trebuie să aibă asupra lor documentul internațional Carte Verde sau chiar să încheie o asigurare suplimentară.

Potrivit informațiilor publicate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), asigurarea RCA încheiată în România este valabilă automat în toate statele membre ale Uniunii Europene și în țările din Spațiul Economic European.

Astfel, șoferii români pot circula fără formalități suplimentare în state precum Germania, Franța, Italia, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Austria, Spania, Portugalia, Belgia sau Olanda.

În plus, sistemul internațional Carte Verde include și mai multe state din afara Uniunii Europene, printre care Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Moldova, Maroc și Turcia. Lista completă a statelor participante este publicată și actualizată periodic de BAAR.

Specialiștii recomandă însă verificarea condițiilor specifice din țara de destinație înainte de plecare, deoarece unele autorități pot solicita prezentarea documentelor în format tipărit.

Cartea Verde reprezintă documentul internațional care confirmă existența unei asigurări de răspundere civilă valabile și în afara teritoriului României.

În prezent, acest document este inclus în polița RCA și poate fi emis atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Începând cu 1 ianuarie 2025, documentele Carte Verde în format digital sunt recunoscute în majoritatea statelor participante la sistem.

Există însă și excepții. BAAR precizează că autoritățile din Lituania, Luxemburg și Portugalia nu au confirmat oficial acceptarea exclusivă a documentului în format electronic. Din acest motiv, șoferilor li se recomandă să păstreze și o copie tipărită atunci când călătoresc în aceste state.

Cartea Verde este deosebit de importantă pentru deplasările în afara Uniunii Europene și pentru traversarea unor frontiere unde verificările documentelor sunt mai riguroase.

Turcia este una dintre destinațiile unde existența unei asigurări valabile este verificată cu atenție la punctele de frontieră.

Deși statul face parte din sistemul Carte Verde, autoritățile turce solicită prezentarea documentului internațional care atestă valabilitatea asigurării. În lipsa acestuia, șoferii pot fi obligați să încheie o poliță locală temporară, cunoscută sub denumirea de „trafik sigortası”.

Costul unei astfel de asigurări poate fi semnificativ mai ridicat decât cel al unei polițe obținute în România. Verificările sunt efectuate pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv autoturisme, motociclete și autoutilitare.

Pe lângă asigurarea RCA și documentul Carte Verde, conducătorii auto trebuie să aibă asupra lor mai multe acte obligatorii pentru circulația internațională.

Printre documentele necesare se numără cartea de identitate sau pașaportul, permisul de conducere valabil, certificatul de înmatriculare al vehiculului, polița RCA și documentul Carte Verde.

Dacă autoturismul nu este înmatriculat pe numele persoanei aflate la volan, poate fi necesară o împuternicire notarială din partea proprietarului. De asemenea, șoferii trebuie să poată demonstra că inspecția tehnică periodică este valabilă.

În funcție de statul vizitat, autoritățile pot solicita documente suplimentare sau încheierea unor asigurări locale temporare. Din acest motiv, BAAR recomandă verificarea regulilor aplicabile în țara de destinație înainte de plecare și păstrarea atât a copiilor digitale, cât și a versiunilor tipărite ale documentelor importante.