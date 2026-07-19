Accident fără RCA? Ce trebuie să faci în cel mult 24 de ore pentru a evita sancțiunile?

Mulți șoferi cred că orice accident minor poate fi rezolvat rapid prin constatarea amiabilă, însă puțini știu că lipsa unei polițe RCA valabile poate schimba complet procedura. În astfel de situații, completarea formularului nu mai este permisă, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi și complicații privind despăgubirea.

Constatarea amiabilă nu este posibilă dacă unul dintre vehiculele implicate nu are poliță RCA valabilă! Formularul de „Constatare amiabilă de accident” poate fi utilizat în cazul producerii unui accident rutier doar în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, în cazul unui accident soldat exclusiv cu pagube materiale, în care sunt implicate două vehicule, este necesar ca ambele să dețină o poliță de asigurare RCA valabilă la momentul producerii evenimentului.

Din acest motiv, este recomandat ca fiecare șofer să verifice valabilitatea poliței RCA a celuilalt conducător auto înainte de completarea formularului de constatare amiabilă. Cea mai simplă metodă este solicitarea certificatului de asigurare RCA, însă valabilitatea poliței poate fi verificată și online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Dacă unul dintre vehiculele implicate în accident nu este acoperit de o poliță RCA valabilă, constatarea amiabilă nu poate fi utilizată. În această situație, șoferii au obligația de a se prezenta la cea mai apropiată unitate de poliție în termen de cel mult 24 de ore de la producerea accidentului, pentru întocmirea documentelor de constatare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale și poate crea dificultăți în procesul de despăgubire.

De asemenea, formularul de constatare amiabilă poate fi folosit numai în cazul accidentelor în care au fost implicate două vehicule și s-au produs exclusiv pagube materiale. Dacă în urma accidentului există persoane rănite sau decedate, intervenția poliției este obligatorie, indiferent dacă vehiculele implicate dețin sau nu polițe RCA valabile.

Totodată, la solicitarea asiguraților sau a conducătorilor auto, asigurătorul care a emis polița RCA are obligația de a furniza informații privind drepturile și obligațiile acestora potrivit legislației aplicabile locului producerii accidentului. Ba mai mult, asigurătorul trebuie să ofere explicații referitoare la modul de completare a formularului de constatare amiabilă, procedurile necesare pentru repararea vehiculului și instrumentarea dosarului de daună, precum și orice alte informații utile pentru soluționarea amiabilă a cazului.