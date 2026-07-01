Proprietarii de mașini sunt despăgubiți după furtuni. Cine plătește reparațiile dacă nu aveți CASCO

Furtunile violente care au lovit în ultimele ore mai multe zone ale țării au provocat pagube însemnate. Străzi transformate în râuri, copaci smulși din rădăcini, acoperișuri desprinse și zeci de autoturisme distruse au fost imaginile care au dominat intervențiile echipajelor de urgență.

În București, una dintre cele mai dificile situații s-a înregistrat în Pasajul Poligrafiei, unde apa acumulată a acoperit complet mai multe autoturisme. În alte localități, mașinile au fost lovite de arbori doborâți de vânt sau de elemente desprinse de pe clădiri.

În astfel de situații, mulți proprietari cred că singura soluție este polița CASCO. Totuși, legislația permite, în anumite condiții, recuperarea prejudiciului și de la autoritățile care administrează domeniul public.

Una dintre cele mai spectaculoase intervenții a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei, unde nivelul apei a crescut atât de mult încât mai multe autoturisme au dispărut aproape complet sub apă.

Salvatorii au verificat fiecare vehicul pentru a se asigura că nu există persoane surprinse în interior.

„O situaţie deosebită a fost înregistrată în Sectorul 1, unde câteva autoturisme au fost complet acoperite de apă acumulată în pasajul rutier Poligrafiei. Pompierii au înotat pentru a verifica interiorul acestor autoturisme, în căutarea unor posibile persoane surprinse”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Furtuna a făcut și victime. În localitatea Găneasa, din județul Ilfov, un copac doborât de rafalele puternice s-a prăbușit peste o autoutilitară aflată în mers. Pasagerul, un bărbat de 40 de ani, și-a pierdut viața, iar șoferul a fost rănit.

În cazul în care autoturismul este avariat de un arbore aflat pe domeniul public, proprietarul nu este obligat să suporte automat costurile reparațiilor.

Dacă se poate demonstra că arborele era administrat de autoritatea locală sau de o altă instituție publică și că aceasta avea obligația întreținerii lui, persoana păgubită poate solicita despăgubiri.

Același principiu se aplică și în alte situații în care paguba este provocată de bunuri aflate în administrarea unei autorități publice, cum ar fi stâlpi de iluminat, elemente desprinse de pe clădiri aflate în proprietatea administrației sau alte obiecte pentru care există obligația legală de întreținere.

Fiecare caz este analizat separat, iar autoritatea poate fi obligată să acopere prejudiciul dacă se dovedește existența unei legături între lipsa întreținerii și producerea pagubei.

În unele localități, administrațiile au încheiat polițe de asigurare care acoperă astfel de incidente produse pe domeniul public.

De asemenea, anumite consilii locale au adoptat regulamente prin care stabilesc procedura de acordare a despăgubirilor pentru autoturismele avariate în urma fenomenelor meteorologice.

În astfel de cazuri, proprietarii trebuie să respecte termenele prevăzute pentru depunerea cererii și să prezinte documentele solicitate.

În funcție de regulamentul fiecărei autorități, pot exista condiții suplimentare, precum existența unei inspecții tehnice periodice valabile sau a unei asigurări.

Mulți șoferi confundă polița RCA cu asigurarea CASCO.

RCA este o asigurare obligatorie care acoperă exclusiv prejudiciile provocate altor persoane în urma unui accident rutier produs de vehiculul asigurat.

Prin urmare, dacă mașina este lovită de un copac, este inundată sau este avariată de alte efecte ale unei furtuni, această poliță nu poate fi folosită pentru plata reparațiilor.

Situația este diferită pentru proprietarii care au încheiat o poliță CASCO.

În funcție de condițiile contractuale, aceasta poate acoperi pagubele provocate de furtuni, inundații, grindină, căderea arborilor sau a altor obiecte.

În aceste cazuri, proprietarul trebuie să anunțe cât mai rapid compania de asigurări și să deschidă dosarul de daună, urmând procedura prevăzută în contract.

Ulterior, dacă există o persoană sau o instituție responsabilă pentru producerea pagubei, societatea de asigurări poate încerca recuperarea sumelor achitate.

Specialiștii recomandă ca proprietarii să nu mute autoturismul înainte de documentarea situației, dacă acest lucru este posibil și nu pune în pericol circulația.

Este important să fie realizate fotografii din mai multe unghiuri, care să surprindă atât avariile, cât și cauza producerii acestora.

De asemenea, este recomandată anunțarea autorităților competente pentru întocmirea documentelor care pot fi folosite ulterior la dosarul de despăgubire.

În cazul în care se solicită despăgubiri de la administrația locală, păstrarea tuturor dovezilor, inclusiv fotografii, înregistrări video, documente de constatare și devize de reparație, poate fi esențială.

Dacă autoritatea responsabilă refuză plata prejudiciului, proprietarul autoturismului nu își pierde dreptul de a solicita recuperarea banilor.

În funcție de situație, acesta poate formula o cerere prealabilă către instituția responsabilă, iar dacă litigiul nu este soluționat pe cale amiabilă, se poate adresa instanței de judecată.

În contextul fenomenelor meteo extreme, care devin tot mai frecvente, specialiștii recomandă șoferilor să documenteze cât mai bine orice pagubă produsă și să se informeze cu privire la drepturile pe care le au, deoarece în anumite situații costurile reparațiilor pot fi recuperate chiar și în lipsa unei polițe CASCO.