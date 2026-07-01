ASF a autorizat CCP.RO. România face un pas decisiv pentru dezvoltarea pieței de capital și a pieței de energie

Piața de capital din România face un pas important către modernizare, după ce Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința de miercuri, autorizarea societății CCP.RO Bucharest S.A. în calitate de Contraparte Centrală (Central Counterparty – CCP).

Decizia este considerată una dintre cele mai importante pentru dezvoltarea infrastructurii financiare din ultimii ani și deschide calea pentru lansarea și dezvoltarea pieței instrumentelor financiare derivate în România. Totodată, noua infrastructură va contribui la reducerea riscurilor sistemice și la creșterea siguranței tranzacțiilor realizate pe piața de capital.

Autoritatea de Supraveghere Financiară subliniază că aprobarea Contrapărții Centrale reprezintă un obiectiv strategic, inclus în planurile de dezvoltare ale pieței financiare românești și aliniat standardelor europene.

Potrivit instituției, existența unei Contrapărți Centrale consolidează infrastructura pieței de capital și creează premisele dezvoltării unor noi produse financiare, sporind totodată încrederea investitorilor și eficiența tranzacțiilor.

„Autorizarea Contrapărţii Centrale reprezintă un reper major pentru modernizarea infrastructurii pieţei de capital din România, marcând consolidarea unui pilon esenţial al arhitecturii financiare şi al mecanismelor de reducere a riscurilor sistemice. ASF a gestionat acest proces cu maximă rigoare şi responsabilitate, în strânsă cooperare cu Banca Naţională a României şi Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale, pentru a asigura o decizie solid fundamentată şi aliniată standardelor europene”, a declarat preşedintele ASF, Alexandru Petrescu.

Contrapartea Centrală este una dintre cele mai importante componente ale infrastructurii unei piețe financiare moderne. Rolul acesteia este de a garanta executarea tranzacțiilor și de a reduce riscurile asumate de participanții la piață.

ASF arată că operaționalizarea CCP.RO va permite extinderea pieței instrumentelor financiare derivate din România, va contribui la creșterea lichidității Bursei de Valori București și va eficientiza procesele de tranzacționare și post-tranzacționare.

Totodată, noua infrastructură va consolida mecanismele de administrare a riscurilor și va apropia piața românească de standardele utilizate pe cele mai dezvoltate piețe financiare europene.

Prim-vicepreședintele ASF, Gabriel-Ioan Avrămescu, coordonator al Sectorului Instrumente și Investiții Financiare, afirmă că proiectul CCP.RO a devenit una dintre prioritățile instituției încă din anul 2025.

„De la preluarea coordonării Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare, în august 2025, am considerat proiectul CCP.RO unul de relevanţă strategică pentru evoluţia pieţei de capital din România şi mi-am asumat obiectivul finalizării procesului de autorizare şi operaţionalizare a acestei infrastructuri pe piaţa locală, după o perioadă îndelungată în care acesta a înregistrat mai multe etape de prelungire. Proiectul va susţine în mod substanţial îmbunătăţirea gestionării riscurilor şi eficientizarea proceselor de tranzacţionare şi de decontare”, a precizat Gabriel-Ioan Avrămescu.

Autorizația acordată de ASF permite CCP.RO să presteze servicii de compensare, decontare și garantare pentru mai multe categorii de instrumente financiare.

Printre acestea se numără:

contracte futures având ca activ suport acțiuni și indici bursieri, cu decontare în numerar, tranzacționate pe Bursa de Valori București;

contracte futures pentru energie electrică cu decontare în numerar, administrate de Bursa de Valori București;

contracte forward pentru energie electrică, tranzacționate pe piața administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM.

Prin introducerea acestor instrumente, piața financiară românească va avea posibilitatea să ofere investitorilor noi mecanisme de protecție împotriva riscurilor și noi oportunități investiționale.

Și directorul Direcției Intermediari și Instituții de Piață din cadrul ASF, Ovidiu Petru, consideră că autorizarea CCP.RO marchează începutul unei noi etape pentru piața de capital din România.

„Autorizarea CCP.RO reprezintă un moment istoric pentru piaţa de capital din România şi fundaţia pe care se vor construi următoarele mari proiecte de dezvoltare. Beneficiile vor fi resimţite de întreaga piaţă prin creşterea lichidităţii, diversificarea produselor şi consolidarea încrederii investitorilor”, a declarat Ovidiu Petru.

Decizia ASF a fost emisă după finalizarea procesului de evaluare prevăzut de Regulamentul european EMIR și după obținerea opiniei favorabile a Colegiului CCP.RO, din care fac parte ASF, Banca Națională a României și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Autorizația include însă și o serie de recomandări care trebuie implementate de CCP.RO înainte de operaționalizarea efectivă a infrastructurii.

Instituția va trebui să modifice anumite reglementări interne și să solicite aprobarea ASF pentru fiecare schimbare înainte ca acestea să intre în vigoare.

Proiectul CCP.RO face parte din Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital pentru perioada 2023-2026, document elaborat în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și aprobat de Guvern.

Potrivit ASF, operaționalizarea Contrapărții Centrale va reduce riscul de contraparte, va crește siguranța și eficiența proceselor post-tranzacționare și va susține dezvoltarea atât a pieței financiare, cât și a celei de energie.