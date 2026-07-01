Mai puțini bani pentru profesori de la 1 iulie. O hotărâre de Guvern schimbă automat tariful pentru orele suplimentare din școli

Începând cu 1 iulie 2026, profesorii din învățământul preuniversitar remunerați în regim de plată cu ora vor încasa un tarif orar mai mic decât cel aplicat până acum. Reducerea nu este determinată de modificarea salariilor profesorilor și nici de schimbări în Legea educației, ci reprezintă un efect direct al intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 146/2026 privind salariul minim pe economie.

Pentru prima dată, valoarea plății cu ora pentru cadrele didactice este modificată automat prin hotărârea anuală prin care Guvernul stabilește salariul minim brut pe țară. Schimbarea a devenit posibilă în urma adoptării Legii nr. 141/2025, prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a modificat Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, conform Edupedu.

Prin articolul 183 alineatul (5¹), introdus prin Legea nr. 141/2025, s-a stabilit că, începând cu 1 septembrie 2025, tariful pentru plata cu ora se calculează utilizând salariul de bază al cadrului didactic, la care se adaugă, după caz, sporurile prevăzute de lege, raportat la numărul mediu lunar de ore lucrătoare stabilit anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii.

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, plata cu ora era calculată pe baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educației și era raportată la norma didactică. În cazul profesorilor de gimnaziu și liceu, tariful reprezenta 1/72 din salariul de bază, întrucât norma didactică era de 18 ore pe săptămână. Formula de calcul era una specifică sistemului de învățământ și nu depindea de legislația referitoare la salariul minim pe economie.

Legea nr. 141/2025 a modificat radical acest mecanism începând cu 1 septembrie 2025. Plata cu ora nu mai este raportată la norma didactică de predare, ci la numărul mediu lunar de ore lucrătoare stabilit anual prin hotărâre a Guvernului. În cazul unui profesor debutant cu un salariu brut de 6.337 de lei, valoarea unei ore de predare a scăzut de la 88,01 lei brut la 38,33 lei brut, ceea ce reprezintă o diminuare de peste 56%. După plata impozitelor și contribuțiilor, remunerația netă pentru o oră predată în regim de plată cu ora este de aproximativ 22 de lei.

Până la 30 iunie 2026, calculul plății cu ora era realizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1506/2024, care stabilea un salariu minim brut de 4.050 de lei și un program normal de lucru de 165,334 ore pe lună, în medie.

Începând cu 1 iulie 2026, această hotărâre a fost înlocuită de Hotărârea Guvernului nr. 146/2026, care stabilește un salariu minim brut de 4.325 de lei și un program normal de lucru de 166,667 ore pe lună, în medie.

Astfel, pentru un profesor debutant cu salariul brut de 6.337 de lei, calculul era realizat până la 30 iunie 2026 prin împărțirea salariului la 165,334 ore, ceea ce genera un tarif de 38,33 lei brut pentru fiecare oră predată. Începând cu 1 iulie 2026, același salariu este raportat la 166,667 ore, rezultând un tarif de 38,02 lei brut pentru o oră.

Prin urmare, fără ca salariul de bază al profesorului să fi fost modificat, valoarea plății cu ora scade cu aproximativ 31 de bani pentru fiecare oră predată.

Deși diferența poate părea redusă în cazul unei singure ore, impactul devine mai vizibil în cazul profesorilor cu salarii mai mari sau al celor care desfășoară un număr ridicat de ore suplimentare.

Totuși, semnificația acestei modificări depășește impactul imediat asupra tarifelor. Prin Legea nr. 141/2025 a fost creat un mecanism prin care plata cu ora a profesorilor devine dependentă de hotărârea anuală privind salariul minim pe economie. Astfel, Guvernul poate modifica indirect, în fiecare an, valoarea plății cu ora din educație prin simpla schimbare a numărului mediu lunar de ore lucrătoare, fără a mai fi necesară modificarea Legii educației sau adoptarea unei noi metodologii de către Ministerul Educației.

Această schimbare reprezintă o modificare importantă de filozofie legislativă. Dacă până în anul 2025 plata cu ora era legată de specificul activității didactice și de norma de predare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 aceasta este corelată cu indicatorii utilizați pentru calculul salariului minim la nivelul întregii economii.

Până în prezent, nici Ministerul Educației și nici Guvernul nu au explicat public profesorilor efectele acestei modificări, nu au prezentat scenarii de calcul și nici nu au anunțat măsuri de compensare pentru diminuarea valorii plății cu ora.