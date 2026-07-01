Se schimbă pensiile de azi, 1 iulie. Românii trebuie să plătească 1.081 de lei pe lună pentru vechime

Persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii vor avea de achitat o contribuție mai mare începând de azi, 1 iulie 2026, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii Teleorman anunță că toate contractele de asigurare socială care au venituri asigurate sub noul prag minim vor fi actualizate din oficiu.

Modificările vizează atât persoanele care încheie noi contracte de asigurare socială, cât și pe cele care sunt deja asigurate facultativ, însă regulile diferă în funcție de tipul contractului încheiat în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Casa Județeană de Pensii Teleorman a transmis un comunicat adresat persoanelor asigurate facultativ, în contextul intrării în vigoare a noului salariu minim brut pe țară.

„Potrivit dispozitiilor H.G. nr.146/2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 4.325 lei.”

Majorarea salariului minim influențează direct valoarea minimă a venitului care poate fi asigurat în sistemul public de pensii pentru persoanele care aleg să plătească voluntar contribuția de asigurări sociale.

Pentru contractele de asigurare socială încheiate în baza articolului 6 alineatul (2) din Legea nr. 360/2023, nivelul minim al venitului asigurat va fi de 4.325 de lei.

„Începând cu data de 1 iulie 2026, nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 4.325 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 1.081 lei/lună.”

Casa Județeană de Pensii precizează că persoanele care au în prezent contracte cu un venit asigurat sub acest prag nu trebuie să facă demersuri suplimentare.

„Din inițiativa Casei Județene de Pensii, vor fi modificate toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială care se situează sub nivelul minim de 4.325 lei.”

Astfel, actualizarea contractelor va fi realizată de instituție, fără ca beneficiarii să fie obligați să solicite modificarea acestora.

Comunicatul face referire și la contractele de asigurare socială încheiate în baza articolului 6 alineatul (3) din Legea nr. 360/2023, utilizate pentru plata contribuției aferente perioadelor neasigurate.

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în cuantum de 4.325 lei, se utilizează pentru contractele de asigurare socială încheiate în baza art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023.”

Totodată, instituția subliniază că modificarea salariului minim nu afectează contractele deja semnate înainte de intrarea în vigoare a noii valori.

„Noua valoare nu afectează contractele de asigurare socială încheiate anterior datei de 1 iulie 2026, în temeiul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 360/2023.”

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de persoanele care nu sunt obligate să contribuie la sistemul public de pensii, dar doresc să își asigure stagiu de cotizare pentru obținerea pensiei sau pentru majorarea acesteia.

Contribuția se calculează prin aplicarea cotei de contribuție la venitul asigurat ales, însă acesta nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară. Odată cu majorarea salariului minim la 4.325 de lei, crește automat și contribuția minimă lunară datorată de persoanele care optează pentru asigurarea facultativă în sistemul public de pensii.