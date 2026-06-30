Patru magistrați au promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție. CSM a anunțat rezultatele finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele concursului de promovare la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Patru magistrați au obținut posturi la Secțiile Civilă și Penală ale instanței supreme.

Consiliul Superior al Magistraturii a făcut publice rezultatele concursului de promovare la Înalta Curte de Casație și Justiție. În urma concursului, doi judecători au promovat la Secția Civilă și alți doi la Secția Penală.

La Secția Civilă au fost admiși judecătoarea Andreea Ciucă, președinta Curții de Apel Târgu Mureș și președinta Asociației Magistraților din România (AMR), precum și judecătoarea Simona-Marina Duvalmă, vicepreședinta Curții de Apel Ploiești.

La Secția Penală au promovat judecătorul Andrei-Cosmin Mitrache, vicepreședinte al Curții de Apel Craiova, și judecătoarea Sonia Deaconescu, de la Curtea de Apel Mureș.

La acel moment, Andreea Ciucă era președinta Tribunalului Mureș și a susținut că suma de bani primită reprezenta un împrumut, nu o mită.

Judecătoarea a fost arestată de procurori, însă a fost eliberată ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție. În anul 2010, un complet de nouă judecători ai instanței supreme a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare.

În cazul lui Andrei-Cosmin Mitrache, în atenția publică a ajuns situația fratelui său, avocatul Ion Bogdan Mitrache. Acesta a fost condamnat definitiv în anul 2025 în două dosare de trafic de influență, primind pedepse de 2 ani și 6 luni, respectiv 2 ani de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, avocatul a pretins și a primit bani susținând că poate influența soluționarea unor dosare penale prin intermediul fratelui său, judecător.

Judecătoarea Simona-Marina Duvalmă ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Ploiești și a fost admisă la Secția Civilă a Înaltei Curți.

Judecătoarea Sonia Deaconescu, care a promovat la Secția Penală, a fost remarcată și prin mai multe poziții publice. În anul 2021, după excluderea fostului judecător Cristi Danileț din magistratură, aceasta a publicat pe Facebook un mesaj critic la adresa acestuia, fără a-i menționa numele.

De asemenea, în luna martie a acestui an, Sonia Deaconescu a acordat un interviu în care a apărat pensiile de serviciu ale magistraților și a criticat documentarul realizat de Recorder referitor la tergiversarea unor dosare de la Curtea de Apel București până la intervenirea prescripției.