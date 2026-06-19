ÎCCJ schimbă cursul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii

Dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat, alături de alte 21 de persoane, de tentativă de lovitură de stat nu intră încă în faza de judecată pe fond. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis repunerea cauzei pe rol și reluarea dezbaterilor în camera preliminară, după ce unul dintre judecătorii completului s-a abținut de la soluționarea cauzei, iar cererea sa a fost admisă. Noul termen a fost stabilit pentru sfârșitul lunii iunie.

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în cursul zilei de vineri, repunerea pe rol a dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este trimis în judecată, alături de alte 21 de persoane, pentru infracțiuni care includ acuzația de tentativă de lovitură de stat.

Decizia a fost luată în etapa camerei preliminare, fază procesuală în care instanța analizează dacă rechizitoriul și actele de urmărire penală respectă cerințele de legalitate și dacă dosarul poate merge mai departe spre judecata pe fond.

Magistrații au dispus reluarea dezbaterilor într-o nouă formulă de judecată, după ce unul dintre membrii completului a formulat o cerere de abținere. Solicitarea a fost admisă, ceea ce înseamnă că dosarul va fi repartizat unui complet reconstituit, iar procedura va fi reluată de la acest stadiu.

În aceste condiții, instanța supremă a stabilit un nou termen pentru data de 29 iunie 2026, când părțile vor fi din nou citate pentru continuarea procedurii.

Camera preliminară nu reprezintă etapa în care sunt analizate probele sau este stabilită vinovăția inculpaților. Rolul acestei proceduri este de a verifica dacă dosarul întocmit de procurori respectă toate condițiile prevăzute de lege.

Judecătorii analizează legalitatea administrării probelor, legalitatea actelor de urmărire penală și modul în care a fost întocmit rechizitoriul. Abia după finalizarea acestei etape se poate decide dacă procesul va începe efectiv în fața instanței de fond.

În cazul în care Înalta Curte va aprecia că rechizitoriul este legal și întemeiat, cauza va intra în etapa de judecată, unde vor fi administrate probele și vor fi audiați inculpații și martorii.

Dosarul ajunsese deja într-o etapă avansată după ce, în luna aprilie, Curtea de Apel București a stabilit că sunt îndeplinite condițiile pentru începerea judecății.

Hotărârea nu a rămas însă definitivă, deoarece Călin Georgescu a formulat contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Instanța supremă a amânat de trei ori pronunțarea asupra contestației înainte de soluția anunțată vineri, prin care a decis repunerea cauzei pe rol și reluarea dezbaterilor într-un nou complet.

În aprilie, Curtea de Apel București a constatat că dosarul poate merge mai departe și a dispus începerea judecății.

Magistrații au pronunțat următoarea soluție:

„Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală în dosarul nr. 6720/284/P/2024, și dispune începerea judecății în cauza privindu-i pe inculpații Georgescu Călin, Potra Horațiu, Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Dărăbanț Matei, Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Szanto Daniel, Apahidean Marius, Borișca Cristian Sergiu, Dragoman Vasile Leonard, Timofti Constantin, Goloșoiu Mihail, Hauptman Manfred-Ioan, Lăpădatu Claudiu Marian, Aniței Iulian, Comiza Adrian, Lechințan Traian, Moldovan Dionisie, Panța Dan-Cristian, Lascu Bogdan-Florin și Mureșan Ovidiu-Claudiu”.

Prin hotărârea de vineri, Înalta Curte nu s-a pronunțat asupra fondului acuzațiilor și nici asupra vinovăției inculpaților. Decizia vizează exclusiv desfășurarea procedurii din camera preliminară, care trebuie reluată după schimbarea completului de judecată.

Astfel, până la termenul din 29 iunie, dosarul rămâne în această etapă procesuală. Abia după finalizarea verificărilor privind legalitatea rechizitoriului și a urmăririi penale se va decide dacă procesul poate începe efectiv în fața instanței competente.